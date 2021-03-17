国际投资人对蚂蚁集团估值超过2000亿美元

知情人士表示，蚂蚁集团的一些国际投资人根据该公司2020年业绩对其估值超过2000亿美元（下同，约2690亿新元），在蚂蚁搁置首次公开发行（IPO）并被迫重组之后，他们给出了一个更为审慎的估值。

据路透社报道，上述数字至少比蚂蚁集团2018年筹资时的估值高出三分之一，当时蚂蚁成为全球估值最高的未上市公司，不过仍远低于其原计划IPO给出的3150亿美元估值。蚂蚁集团IPO原本将成为全球最大的上市案。

去年11月蚂蚁即将上市的前几天，中国监管当局对蚂蚁进行审查，导致其370亿美元的IPO被叫停，投资者获得巨额收益的希望因此破灭。监管当局之后强制蚂蚁进行重组，使得一些人的内部分析变得更为保守。

报道引述其中一位消息人士说，根据蚂蚁2020年获利以及可比公司分析，美国华平投资集团去年底对蚂蚁的估值略高于2000亿美元。另外一些消息人士称，华平投资2020年初基于1900亿美元的估值私下出售了对蚂蚁的部分持股。

另一位投资者表示，他们公司基于蚂蚁最新财务数据给出的估值与华平给出的估值相差不大。

由于蚂蚁尚未敲定整改计划，其估值及其调整后的上市时间表仍不清楚。蚂蚁集团是阿里巴巴的关联公司。

不过其中一位消息人士表示，截至10至12月当季，蚂蚁集团的业务基本未受监管层审查的影响。因事情尚未公开，该消息人士不愿具名。

这家总部位于杭州的金融科技公司正在向金融控股公司结构转型。此前监管机构施加压力，要求该公司遵守与银行类似的规定和资本金要求。

分析师表示，蚂蚁的估值可能因此受到影响，因为科技公司的估值远高于金融公司。

蚂蚁曾在2018年融资140亿美元，为全球单一最大融资，当时它被视为一家科技公司，那次融资对公司的估值约达1500亿美元。

投资者包括私募股权公司华平投资集团、凯雷投资集团、泛大西洋投资集团、Silver Lake、新加坡政府投资公司及现有股东博裕资本和春华资本集团。

蚂蚁集团IPO对该公司的估值约为3150亿美元，相当于其2021年预期净利的逾31倍。

在企业重组影响获利程度仍不明朗的情况下，一位投资者称，目前他们对蚂蚁的估值与2018年那轮融资的估值相当。另一位投资者称，目前以成本认列对蚂蚁的投资，意味着预计暂时没有回报。

