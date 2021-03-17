港媒：醉汉破坏安徽绩溪胡氏宗祠料囚十个月

前中国国家主席胡锦涛宗祠遭破坏。港媒透露，去年安徽绩溪县一名男子为宣泄情绪，酒后手持斧头前往中国重点文物保护单位龙川景区胡氏宗祠，用斧头劈向宗祠内的两扇大门，造成仪门、仪门门神等文物损毁。

《星岛日报》指出，绩溪县检察院前天公布起诉书称，经查明，今年49岁的安徽绩溪男子葛某，于2020年10月3日晚9时饮酒后，手持一把斧头来到胡氏宗祠，将宗祠外门锁破坏后随即进入宗祠内。

为宣泄情绪，葛某用斧头劈向通往内院的上有门神的两扇大门，但因未劈开，便用双手以拖和推的方式将其放倒在地。之后，他又将与门神大门并排的左右通过内堂的四扇木门推倒在地，造成仪门、仪门门神、边门、石础等文物不同程度损毁。

被损仪门、仪门门神、边门的修复费用预计32000元（人民币，下同，约6400新元），被损石础的损失价格预计300元。

据报道，绩溪县检察院认为，被告人葛某明知胡氏宗祠是国家重点文物保护单位而故意破坏，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意损毁文物罪追究其刑事责任。建议对其判刑十个月，并处罚金3000元。

资料显示，胡氏宗祠位于安徽省绩溪县，始建于宋，由明嘉靖年间名将胡宗宪倡导捐资修建，清光绪二十四年（1898年）再度大修。胡锦涛祖父是绩溪茶商，后来迁居江苏泰州，胡锦涛出生于泰州，但籍贯仍填安徽绩溪。

2013年9月13日，胡锦涛卸任国家主席半年之后，曾携夫人刘永清一起返回绩溪，观瞻了胡氏宗祠，并一同前往祖坟祭祖。报道指出，这是胡锦涛首次返乡祭祖。

胡氏宗祠总面积1500多平米，集徽派砖、木、石三雕和彩绘为一体，尤以600多件木雕部件最为精湛。胡氏宗祠享有“木雕艺术博物馆”和“民族艺术殿堂”的美誉。1988年胡氏宗祠被中国国务院批准为第三批全国重点文物保护单位。