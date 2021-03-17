每台手机上限2.5美元 华为收5G专利使用费

中国通讯科技巨头华为宣布，将开始在5G领域收取专利费用，华为将根据手机费率其中对单台手机专利许可费上限为2.5美元（3.36新元），从2021年开始。

据观察者网报道，华为3月16日下午在深圳举办“知识产权：保护科技创新的前进引擎”论坛，并发布《创新和知识产权白皮书2020》，重点介绍华为2010年之前在创新和知识产权方面的历史实践。

白皮书指出，截至2020年底，华为全球共持有有效授权专利4万余族（超10万件），90%以上专利为发明专利。另有知识产权机构分析称，华为已申报的5G专利族位居全世界所有公司之首。

华为知识产权部部长丁建新说，华为一直是5G标准的最大技术贡献者，公司认为，许可要反映出研发回报和行业实施成本之间的平衡。他宣布，华为将根据手机销售价格收取合理百分比费率的专利费用，并且对单台手机专利许可费上限为2.5美元。华为预计2019至2021的三年知识产权收入在12至13亿美元之间。

丁建新说：“华为作为5G标准的重要技术贡献者，遵循公平、合理、不带歧视性条款（FRAND）原则，我们希望今天提供的信息可以为5G技术的实施者提供透明的成本预期，增加投资的确定性，并促进5G技术的普及。”

他补充说：“知识产权的布局不针对单一的国家，华为会进行全球的布局。目前华为在美国的授权专利超过1万件，这些专利会给美国的产业带来价值，但我们不会把这个叫做曲线进入（美国市场），这是一个自然的逻辑。”

另据彭博社报道，华为将开始向苹果公司等手机巨头收取一笔合理的无线5G专利许可费。这有可能给该公司创造可观的收入来源。高通等公司曾经通过向苹果公司等客户提供技术而收取专利许可费得到了蓬勃发展。苹果公司认为每部手机7.50美元的专利许可费不公平，两家巨头还因此发生了激烈争执。

华为高管们周二强调，美国的制裁不应影响其与美国公司之间交叉许可的能力，因为这些专利是公开可用的。华为打算将专利费重新投入研发，以保持其在无线网络中的领先地位。

世界知识产权组织（WIPO）前总干事高锐（Francis Gurry）评价道：“华为发布5G标准必要专利（SEP）费率，将推动业界广泛采用和使用旨在确保可操作性、可靠性和透明竞争的标准，同时为其研发投资提供公平的回报。”

根据世界知识产权研究机构GreyB的分析，华为拥有3007个已申报的5G专利族，位居世界所有公司之首。同时，在华为的5G专利族中，大约18.3%是正在使用的标准必要专利，比其他任何公司都多。

白皮书指出，截至2020年底，华为全球共持有有效授权专利4万余族（超10万件），90%以上专利为发明专利。