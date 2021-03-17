中国回应“欧盟拟出台涉疆制裁”：若执意对抗惟有奉陪

中国驻欧盟使团团长张明昨天表示，中方注意到媒体有关“欧盟准备就新疆人权问题制裁中国官员”的报道，强调中方希望对话，不希望对抗，但“若有人执意要搞对抗，责任所在，不敢有负国民，别无选择，惟有奉陪”。

根据中新社报道，张明当日出席欧洲政策中心举办的“60分钟吹风会”，在线回答了有关“欧盟准备就新疆人权问题制裁中国官员”的问题。张明表示，已注意到媒体相关报道，对此表示严重关切，中方历来主张不干涉内政，反对动辄采取制裁的错误做法，更反对无视事实的肆意捏造。

张明指出，由于外部极端势力渗透，新疆一度成为暴恐活动重灾区，上世纪90年代以来发生了数千起暴恐事件。为遏制极端主义和恐怖势力，中国参与了国际反恐斗争，一方面打击暴恐势力，同时采取了预防性反恐和去极端化措施，收到积极效果。

张明强调，新疆面临的问题是反恐、去极端化、反分裂的问题，而不是什么人权问题，也从来不存在所谓“种族灭绝”、“强制劳动”和“宗教压迫”。一些人诋毁新疆的反恐去极端化措施，事实上世界很多国家设立“去极端化中心”、“教育转化中心”进行去极端化改造，中方措施与美国、英国、法国的去极端化做法本质上并无二致。

张明表示，中国政府严格执行宪法和法律关于尊重和保障人权的规定，依法保护劳动者权利，想方设法为新疆各族人民提供培训、创造就业，鼓励、帮助和支持他们勤劳致富；目前新疆已连续四年多未发生暴恐案件，人民的生命权、健康权、发展权得到最大程度保障；去年虽受新冠肺炎疫情冲击，新疆居民人均收入增长率仍超过3.2%。

张明指出，一些极端反华人士并不愿意看到新疆稳定，为此编造了所谓“集中营”、“种族灭绝”、“强迫劳动”等太多谎言，纯属恶意政治炒作，意在剥夺新疆各族人民追求美好生活的权利，借此损害中国的安全和发展利益，这是断然不能任其得逞的。

就制裁问题，张明强调，制裁是对抗行为，基于谎言搞制裁，只能理解为蓄意损害中国人民的安全和发展利益。保护中国人民的安全，维护他们的福祉，是中国政府的神圣职责。中方希望对话，不希望对抗，请欧方三思而行；若有人执意要搞对抗，责任所在，不敢有负国民，别无选择，惟有奉陪。