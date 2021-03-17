港学术自由指数跌至和柬埔寨同级

全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）上周公布全球学术自由指数（Academic Freedom Index，AFi） 及评级，香港评分下跌，获评Ｄ级，与乌干达、柬埔寨等同级。报告作者指出，香港去年实施国安法，大幅增加了高教界的压力。

据《明报》报道，关注全球高等院校新闻的University World News亦于上周六（13日）引述全球学术自由指数作者的评论，称香港是其中一个于2019至2020年学术自由大幅倒退的地区，香港高教界多年来受压，去年实施的《香港国安法》更大幅增加了高教界的压力，不少学者十分关注国安法会损害学术研究、交流及国际合作。而且因应国安法的压力，高教界取消多个校园活动，并点名提到中大与学生会“割席”事件。

AFi分数介乎于零至一，由五个指标计算，包括研究及教学自由、学术交流及宣传自由、院校自主、校园诚信、学术及文化表达自由。有关报告根据各国的评分进行A至E评级。

报告指出，香港去年AFi为0.348分，比柬埔寨（0.381）、俄罗斯（0.​​374）等国家低分。报告指出，香港的学术自由指数于过去5年至少大减0.15分。

香港教育局回应称，学术自由是香港一直推崇的重要社会价值，学术自由及院校自主受《基本法》保障，政府一直致力维护，相信时间可说明一切，当高等教育界从暴力事件及破坏中复原，以及疫情消退之后，将可在更安定的环境下重新聚焦研究及学术发展，取得更卓越成果。