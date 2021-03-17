美情报机构：试图干预去年总统选举的非中国而是俄罗斯

美国情报官员昨天称，俄罗斯总统普京知悉而且可能指示俄罗斯采取行动，试图操纵去年美国总统大选，通过对挑战者拜登的“误导性和未经证实的指控”，试图让前总统特朗普在选举中获益。

根据路透社报道，美国国家情报总监办公室在其发布的一份15页报告中做出了上述评估，并戳破了特朗普的盟友关于中国干预美国大选以使结果有利于拜登的说法，报告总结说，中国“并未企图干预美国大选”。

报告强调，特朗普的盟友在11月3日大选前夕夸大了与俄罗斯有关的乌克兰人士对拜登的指控，从而正中莫斯科的下怀。拜登在大选中打败特朗普，并于1月20日就任美国总统。

美国情报机构还发现了其他影响选民的企图，包括伊朗进行“多管齐下的秘密活动”以削弱特朗普支持率。特朗普让美国退出了伊核协议，并对伊朗实施了新的制裁。

报告说：“中国寻求维持稳定的中美关系，并不认为哪种大选结果的好处足以使其愿意承担被发现后的反噬风险”。

美国官员称，他们也看到古巴、委内瑞拉和黎巴嫩真主党影响大选的努力，尽管“整体来看，我们认为它们在规模上小于俄罗斯和伊朗的行动”。

俄罗斯、中国和古巴驻华盛顿大使馆暂时没有回复置评请求。

伊朗常驻联合国代表团和委内瑞拉信息部暂时也没有回应置评请求。莫斯科、北京和德黑兰照例否认有关网络间谍行动和相关计划的指控。

报告称，普京知道并且“很可能指挥了”干预大选的行动。例如，普京“有权影响乌克兰议员德卡奇（Andriy Derkach）的活动”。德卡奇在干预行动中发挥了重要作用，而且与俄罗斯情报部门有联系。

报告指出，“我们认为俄罗斯领导人更希望美国前总统特朗普赢得连任，尽管认为特朗普政府的部分政策是反俄的。我们对这一判断很有信心”。