美议员提议增两成外交经费以加强与中国竞争的能力

美国四名民主党议员周二提议将美国外事预算增加120亿美元（约162亿新元），希望在多年的支出持平后能够促使美国总统拜登增加外交经费，增强与中国竞争的能力。

根据路透社报道，参议员克里斯·墨菲（Chris Murphy）和霍伦（Chris Van Hollen）以及众议员西西里恩（David Cicilline）和贝拉（Ami Bera）表示，增加20%的支出将增强美国与中国竞争的能力，预防再次出现大流行病，并应对气候变化。

在拜登政府上任的头几周里，与中国竞争一直是外交事务的焦点。面对北京方面日益强硬的立场，美国国务卿布林肯正利用首次出访的机会巩固与亚洲盟友的关系。

议员们提议为国务院和美国国际开发署拨款687亿美元，而当前的拨款额度为566亿美元。

墨菲在一份声明中说：“如果说今年教会了我们什么，那就是我们国家面临的最大威胁真的不是外国军队。这就是为什么令人难以置信的是，我们的国防部预算继续以每年数百亿美元的速度增长，而其他重要的国家安全机构的资金却保持不变”。

共和党前总统特朗普多次试图削减外事开支，却把增加军事开支和减税作为重点。

两党议员都曾反对这些计划，称美国在世界舞台上展现“软实力”至关重要，但最终结果是外交支出保持不变。

美国每年的军费开支为7400亿美元。预计拜登不会在几周内向国会提交他的第一个预算请求。

