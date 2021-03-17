大量伊朗原油涌入中国 挤压别国原油销量

最近几周大量伊朗原油涌入中国，挤压了来自其他国家的进口，可能令OPEC+收紧全球石油市场供应面临更多困难。

据彭博社报道，根据贸易商和分析师的估计，作为全球第一大原油进口国的中国，目前从伊朗购买将近100万桶/天的原油、凝析油和燃油。贸易商们表示，这影响了本受青睐的挪威、安哥拉和巴西等品级原油的销量，导致现货市场异常淡静。

由于美国的制裁，全球大多炼厂和贸易商都不愿购买伊朗原油，以免面临被美国银行体系拒之门外等后果。然而，全球油价的涨势似乎势不可挡，令价格尤为优惠的伊朗原油对中国买家而言越来越有吸引力，包括占全国原油加工产能大约四分之一的独立炼厂。

虽然由于需求改善、OPEC供应收紧，布伦特原油接近70美元/桶，但伊朗持续供应或增加供应量则可能影响OPEC+推高油价的行动效果。

伊朗是OPEC成员国，但享受供应限制豁免。然而，中国对其低价原油的偏好挤压了对安哥拉等OPEC成员国，以及挪威、巴西等其他产油国的需求，尽管这些国家供应的原油质量不尽相同。

贸易商们指出，截至本周早些时候，还有多达1000万桶定于4月出口的安哥拉原油仍然没有找到买家，而往常应该已经售罄。贸易商们称，由于需求不足，尼日利亚和刚果共和国的原油销售也表现挣扎。

航运数据显示，三艘从挪威Johan Sverdrup油田始发的超级油轮已在中国沿海漂泊了至少两周，仍未卸货。2月份，从欧洲运往亚洲的北海原油规模仅1600万桶，创四个月以来的新低，贸易商们说，短期之内下行趋势有可能会延续。

Energy Aspects Ltd.驻伦敦的分析师Yuntao Liu认为，当前现货市场看上去相当疲软，从现在到6、7月份，独立炼厂偏好的西非、挪威Johan Sverdrup和巴西原油等品级将很难卖。

伊朗输往中国的原油包括从该国直接出口的，以及自伊朗始发、后重新冠以中东或马来西亚品级的原油。数据情报公司Kpler上周指出，本月中国自伊朗原油进口量将达平均每天85.6万桶，创近两年来的新高。

贸易商们称，其中大部分由中国国内贸易公司购买，因为私营和国有炼厂试图与伊朗保持距离。他们说，进口原油可能会临时存放在在岸油罐中，晚些时候再重新卖给当地的炼厂。