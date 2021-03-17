美高官：拜登希望看到中国的行动而非言语

美国高级政府官员昨天表示，美国认为本周将以“越来越强硬的立场”与中国进行对话，并将对中国在一系列问题上的做法表示深度关切，包括人权问题。

根据路透社报道，这名官员在美中定于周四在阿拉斯加举行对话之前对记者表示，如果北京想改善两国关系，华盛顿希望看到北京的“行动而非言语”。

将在阿拉斯加安克拉治举行的高层对话将是拜登政府上台以来与中国高层官员的首次面对面会晤。

一名美国官员表示：“我们将采取我们认为的越来越强硬的立场”。

另一名官员则称，“北京一直在谈论改变关系基调的愿望。当然，我们将在这方面着眼于行动，而不是言辞”。

上述第一名官员称，美方将对中国对待新疆穆斯林和香港民主抗议者、以及对美国盟友和伙伴的经济胁迫和对台湾的做法表示“深度关切”。

这名官员说，华盛顿并不期望这次会议能达成具体的谈判成果，但会表明华盛顿认为北京需要改变其路线的具体领域。

上述第二名官员说，北京在“兑现诺言方面的过往记录非常差”，华盛顿对中国能够有所改变的可能性抱有务实的期望。

同时，美国不希望“中国误判我们对其极有问题行为采取的坚决立场，”该官员说。

“我们期待与拥有实力成为我们一大竞争对手的中国进行友好、坚定且非常坦率的会谈，”他说。

第一名官员还表示，包括“恶意的”网络行动在内，中国的行为令人无法接受，美国将要求中国遵守国际规则。

该官员强调，美国一名高级政府官员周二表示，拜登政府以团结一致的“坚定”立场对待中国，不会让中国在美国政府内部搞分化。

