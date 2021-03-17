中国大陆22条措施支持台企参与农林发展

中国大陆11个部门出台22条措施，支持台企参与大陆农林发展。

据新华社报道，中国国务院台办、农业农村部、国家林草局、国家发展改革委、财政部等制定的措施有：台资企业通过流转取得的农村土地经营权和林地经营权受法律保护。台企如果从事农业种植养殖配建的与生产农产品直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储、粪污处置，其设施用地纳入设施农业用地管理，可使用一般耕地。

措施还允许台资企业在从事农业生产经营时，申请农业保险保费补贴，同等享受农业信贷担保和创业担保贷款贴息支持。大陆鼓励有条件的地区提供贷款贴息补助，重点支持农业生产基地建设、农产品加工设施、农业投入品采购及农产品收购等生产经营贷款。

台资农业企业可发行公司信用类债券，进行直接融资。大陆鼓励商业银行创新信用评价模式，提高台资农业企业信用贷款比重，根据其融资需求特点设计个性化融资产品。

在福建从事农业生产经营的台资企业可纳入“台商台胞金融信用证书”和台企台胞征信查询应用范围，鼓励金融机构为其提高审贷、担保与再担保效率。符合条件的台资企业可申请相关涉农补助资金支持。

台资企业在实施农机深松整地和免（少）耕播种的项目地区开展作业，可按规定同等申请作业补助；依照有关规定报废危及人身财产安全的农业机械，可同等申请补贴。

大陆还允许台资企业参与城乡冷链物流基础设施建设和批发市场等项目建设运营，参与产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施建设，其在农村建设的保鲜仓储设施用电实行农业生产用电价格。

大陆还鼓励台企发展乡村特色农业、现代农产品加工业、乡村休闲旅游等乡村产业，参与农村一二三产业融合发展；允许台资企业参与重型农机、渔业装备、智慧农业、绿色投入品等领域的研发创新、成果转化与技术服务；鼓励台企参与生态保护修复和生态旅游、木本油料等特色经济林、特色种养业等林草生态产业。

政策还鼓励台资企业申请植物新品种权；投资畜牧水产养殖业、苗种场等，同等享受农业支持政策和优惠措施；在自由贸易试验区范围内可投资水产品捕捞行业。

台企还可参与林草重点生态工程建设、林木良种培育、造林种草、防沙治沙、与农垦企业开展合作，促进资源资产整合、产业优化升级等。