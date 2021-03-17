中国签订1月以来规模最大一笔美国玉米采购订单

美国农业部(USDA)周二表示，中国签订了自1月以来规模最大的一笔美国玉米采购订单。这也令市场相信需求依然强劲。

综合路透社和彭博社报道，USDA证实，民间出口商向中国销售了115.6万吨美国玉米，这是自1月29日以来通过该部每日报告系统宣布的最大一笔销售。当时中国购买了210万吨大豆，为有记录以来第二大销售。

美国农业部预计，在2020/21销售年度，除了大麦、高粱和小麦等其他用于饲料的谷物外，中国还将创纪录从全球进口2400万吨玉米，因在此前发生猪瘟后，中国正在努力重建其庞大的猪群。

USDA出口销售数据显示，截至3月4日，中国购买了1870万吨美国玉米，不过付运量不到总购买规模的40%。

消息出台前一天，美国表示玉米出口检验数量激增到至少在26年来最高水平。随着生猪存栏量从非洲猪瘟疫情的冲击中反弹，作为全球头号猪肉生产国的中国农作物采购数量升至创纪录水平。最新的采购消息有助于缓解人们对新的猪瘟疫情会减少中国动物饲料需求的担忧。

一名伊州首席策略师说，“对于是否可以期待未来一两个月还有更多购买，我们还有一些迟疑。”

这名策略师表示，巴西第二季玉米作物播种延迟，可能导致美国再向中国销售一轮玉米，数量在100万吨至300万吨。

芝加哥期货交易所5月交割的玉米周二收盘上涨0.9%，报每蒲式耳5.5425美元（7.46新元），为上月末以来最高收盘价。该期货合约有望创出2月1日以来最长连涨纪录。

大豆期货走势震荡，最终收盘上涨0.3%。豆油期货扭转了下跌走势，收盘持平。

