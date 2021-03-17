中国驻韩大使：韩国是习近平疫后出访优先考虑国家

中国驻韩国大使邢海明表示，随着韩国开展疫苗接种工作，相信韩国疫情能得到全面控制，为中国国家主席习近平访韩创造必要条件。

综合中国驻韩国大使馆官网消息及韩国纽西斯通讯社报道，邢海明14日受访时也指韩国是疫情过后习近平出访优先考虑的国家。

邢海明说，习近平访韩国是中韩两国关系的头等大事，2021年年初两国元首通话时，习近平再次确认了访韩意向。

他表示，两国外交部门也一直保持密切沟通，并强调韩国将是习近平疫后出访时优先考虑的国家。

今年是两国建交30周年。邢海明表示，中韩即将迎来建交“而立之年”，双边关系面临“提质升级”的重要契机。

邢海明说，习近平如能时隔七年再次访韩，将与韩国总统文在寅面对面就双边关系和共同关心的地区、国际问题坦诚深入交换意见。

他也说，这将为受疫情影响的两国各领域务实合作注入强大动能，推动中韩关系进一步朝着实现共同发展的伙伴、致力地区和平的伙伴、携手振兴亚洲的伙伴、促进世界繁荣的伙伴这几个方向迈进。

中韩两国一直在推进习近平访问韩事宜。

韩国外交部长官郑义溶2月16日与中国国务委员兼外交部长王毅通话时讨论到习近平访韩事宜。王毅重申习近平访韩意志，双方商定继续保持沟通，在冠病疫情趋稳后尽早促成习近平访韩。

美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀在到访日本后，今天前往韩国首尔，与韩国举行“2+2”会谈。面对日益强势的中国，美国高级官员这次出访，旨在寻求强化美国与区域盟友的关系。