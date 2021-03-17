甘肃大学生为看海独自赴珠海海岛 结果受伤被困三天

一名来自甘肃的大学生因从未看过海，因此日前选择独自乘高铁去珠海看海，并乘船到桂山岛旅游。岂料他在游玩时不慎摔伤，最后被困海岛失联近三天后获救，期间仅靠尿液维持生命。

据《广州日报》15日报道，这名20岁大学生3月7日独自抵达海岛后，游玩时不慎摔伤，尝试自行脱困又多次从高处摔落造成背部及手臂擦伤，被困在岛上的礁石间，无法动弹。

3月10日，与该大学生失联多日的家属终于报警求助，搜救组围绕失联人员手机最后一次通话的定位，在坡陡路滑、杂草丛生的环境下展开了精准区域搜救。

据搜救人员介绍，伤者见有人来救，激动不已，嘴里喊着“我还活着，我还活着……”，并向搜救人员借用电话，给家人报去平安，“妈，我还活，还活着……”。

经身份确认，遇险男子姓金，户籍地在甘肃省，今年20岁，正是搜救人员寻找的失联者。据了解，失联三天，这名青年男子未曾有任何进食，失联期间仅靠尿液维持生命。被救时，该男子鼻孔有大量凝结血块，左腿部一大块软组织缺失，无法站立行走，但当时意识尚清醒。

因该男子腿部有大块软组织缺失，无法站立行走且遇水有加重感染的风险，搜救组决定使用担架将其原路运回，最终搜救组成员相互协同，耗时一个多小时，将伤员从山脚抬至平地，交给医护人员处理。