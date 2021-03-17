武汉妇女患精神病不断叫外卖 2000份食物堆满屋

湖北武汉一名精神病患者近日独自在家时，通过手机外卖平台点了40单外卖、合计2000份食物，花费高达4万多元（人民币，下同，约8283新元）。为了避免浪费，她的家人只能将食物彻夜送给社区保安员、清洁人员及亲戚朋友等食用。

据网易新闻报道，涉及此次事件的汪女士患有精神病多年，当她病情较好的时候，生活基本能够自理，所以今年农历新年前从武汉市的精神病院回家。

3月13日上午，汪女士的家人外出办事，汪女士从中午12时之后陆续在外送平台下了40张订单，包括140个蟹黄肉松吐司、54只烤羊腿、64碗乌鸡汤等等。

当外卖送到时，汪女士起初仍会开门签收部分订单，后来外卖愈送愈多，汪女士感到害怕，便不再开门，也不接电话，有焦急的外送员报警。家属获悉后赶回家，发现有10至20名外送员在楼下等候，外送员带着各种食物纷纷跟进屋，而家里已经堆满外卖袋和纸箱。

汪女士下的订单按件数算总共将近2000件，已经送达的外卖金额近4万元。汪女士的家人立即取消她两张刚下的订单，以及几张尚未送货的订单，取消的订单共计近7000元，但是其他已经送达的订单则无法取消。

为避免食物变坏造成浪费，汪女士的家人将这些外送食物赠送给保安员、清洁人员及亲戚朋友，一直忙到当日凌晨2时之后，众人都跑不动才作罢。到凌晨5时，汪女士另一名亲友接力派送，直至剩下一些不便赠送和来不及赠送的食物只能弃掉。

汪女士的家人说，同类事件估计在全国都很罕见，她不期望能够挽回多少损失，但想通过这件极端事例，提醒外卖平台和店家，如果收到不合常理的订单，应该打电话询问，确认是否真正需求，她也希望外送平台软件设置预警提示功能，避免类似事件发生。