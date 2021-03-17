中国自研首款水陆两用通用航空器投入市场

中国自主研制的第一款水陆两用通用航空器M2型风翎轻型运动飞机获得中国民用航空华东地区管理局颁发的型号合格证，标志着该产品正式进入市场，进入产业化应用阶段。

根据澎湃新闻报道，中国民用航空华东地区管理局昨天为上海奥科赛飞机有限公司正式颁发M2型轻型运动飞机型号合格证（TC）。M2型风翎轻型运动飞机是奥科赛飞机公司历时10年自主研发的全复合材料水陆两栖飞机，民航华东地区管理局审定处曾辅导奥科赛飞机公司历时近五年的适航审定。

上海市经济和信息化委员会重大装备处处长吴栋林表示，该水陆两栖运动型飞机是中国自主研制的第一款水陆两用通用航空器，也是具有国际竞争力的一款运动型飞机，已获得多国预售订单。其型号合格证的颁布标志着该产品正式进入市场，必将进一步带动上海通用航空产业的发展，对于上海抢占通用航空制高点具有重要意义。

上海奥科赛飞机有限公司飞机总体设计师毛一青介绍说，M2型轻型运动飞机具备水面与陆地起降功能，可用于驾驶技能学习、航空旅游观光，还可应用于海事、电力、渔政、搜救和农业等领域，“可以对禁捕期渔船出海监控，特别是海上搜救，我们有水上降落功能，安全性大大提高。”

毛一青表示，该飞机去年飞行营地的飞行量已经达到200多小时，这对华东地区来说接近于一个小的通航机场。

中国享飞就飞飞行俱乐部公司当天与奥科赛通用航空公司签署20架飞机的采购订单。毛一青表示，目前M2型轻型运动飞机的意向订单已超过100架，实际预付意向定金的有15架。“对我们来说，后面重要的是生产线的投资，要把订单尽快消化，交付出去。目前我们规划年产50架-70架生产线的投资，尽快把飞机生产出来交付给中国客户和海外客户。”

