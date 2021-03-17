张晓明：港府“五步曲”办不成选举改革 要由中央主导“三步走”

中国全国人大法工委、国务院港澳办和中联办昨日（16日）第二日举行座谈会，就落实全国人大关于改革香港选举制度的决定，听取特区政府和香港社会各界意见。主持座谈会的港澳办副主任张晓明表示，选举制度改革整个过程以“三步走”的方式进行，若按以往做法，由特区政府以“五步曲”启动则办不成，但中央在过程中非常重视听取社会各界人士意见。

据《星岛日报》报道，昨日会上多人就立法会议席分布提出意见，包括建议在功能组别加入青年、妇女组织及中资机构代表；大幅增加劳工界选委的比例；立法会参选人须获选委会五个界别提名等。

张晓明指，选举制度改革整个过程以“三步走”的方式进行，由全国人大制订基本框架、之后由人大常委会对选举产生办法作具体修改，以及进入香港本地立法阶段，修改本地法例。若按照以往做法，由特区政府以“五步曲”启动，是办不成的，但强调中央在过程中非常重视听取社会各界人士意见。

香港中联办主任骆惠宁也强调，中央对亦香港选举制度十分重视和慎重，在研究阶段邀请香港研究选举和法律的专家参与，过程中也不断与特区政府和行政长官沟通，听取香港方面的意见。他指留意到行政长官和特区政府很多官员都主动发表支持的意见，不难判定随着时间的推移，改革选举制度的重大意义将进一步凸显。

昨日是中央在港举行的第二场座谈会，多名官员都有出席，包括政制及内地事务局局长曾国卫、公务员事务局局长聂德权、劳工及福利局局长罗致光、财经事务及库务局局长许正宇、民政事务局局长徐英伟、食物及卫生局局长陈肇始、警务处处长邓炳强等。

多名立法会议员在座谈会上提出建议，其中多人就立法会议席分布及提名上表达意见。工联会黄国健说，会上向人大法工委副主任张勇反映，希望检视选举委员会组成时，可更注重其可靠性和均衡代表性，大幅增加劳工界选委的比例。他又提倡日后立法会参选人须取得选委会全部五个界别、每个界别至少10人提名才可以入闸。实政圆桌田北辰则认为，立法会参选人要在选委会各个界别各取得三张提名票，另外不点名批评吴秋北日前提出由选委会产生50个议席做法较极端。

经民联林健锋建议，研究调整立法会功能组别组成，包括加入青年、妇女组织及中资机构代表等，另外可参考海外经验，研究是否应禁止有外国护照人士参选立法会。保险界陈健波则估计，新一届立法会将有较多没有议会经验的人进入议会，希望议员明白议会工作必须是自己工作日程上最优先项目，并不应有私心或只顾业界利益。

另外，乡议局主席刘业强表示，关注人大有关改革香港选举制度的决定，未在选委会的组成中提及乡议局代表。不过他强调坚决支持人大的决定，认为选委会界别中，地区和基层组织选委人数会增加，广泛性增强，相信在不同位置也可为市民发声。他又建议选委会产生35至40个议席，功能组别有30席，直选议席调整到20至30个，相信可令行政和立法上更畅顺。