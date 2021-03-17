大陆国台办批民进党恶意抹黑：禁凤梨是正常安全举措

中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲今天就大陆暂停台湾菠萝（台湾称凤梨）输入一事回应指出，此举是为保障农业生产和生态安全采取的正常的防范举措，是完全合理、必要的，并指责民进党当局把技术性问题泛政治化，恶意抹黑大陆，自己关上解决问题的大门。

根据海外网报道， 有记者提出，大陆暂停台湾菠萝输入之后，台农业部门负责人表示，为什么大陆去年就检疫出台菠萝不合格，现在才宣布禁止输入。

朱凤莲表示也注意到有关报道，很有必要和大家说明相关情况。大陆有关方面去年向台湾方面通报28批次台湾菠萝不合格情况，提醒台湾方面加强源头管理。但不合格情况一直未得到改善，台湾方面没有任何回复。

朱凤莲说，经风险评估，台湾菠萝传带植物疫情的风险很高。为防范植物疫情传入，保护大陆农业生产和生态安全，根据相关法律法规，有关方面暂停台湾菠萝输入。这是正常的生物安全防范举措，科学合理。

针对民进党认为这是大陆在欺负台湾农民，以及台湾舆论认为这是台湾农民在替民进党当局“背锅”的说法，朱凤莲表示，多年来，大陆方面一直高度重视台湾农民的利益福祉，积极采取措施为台湾农民排忧解难，协助他们拓展大陆市场。台湾农产品滞销时，及时伸出援手，帮助台湾农民渡过难关，使他们获得实实在在的好处。

朱凤莲强调，此次大陆暂停台湾菠萝输入，是为了保障农业生产和生态安全采取的正常的防范举措，是完全合理、必要的。民进党当局把技术性问题泛政治化，恶意抹黑大陆，自己关上解决问题的大门。从源头上解决农产品安全问题并不难，关键是民进党当局没有丝毫为台湾农民着想的意愿。做些吃菠萝的表面文章，不过是要蒙混过关而已。

至于台湾的其他水果，像凤梨释迦果、莲雾等是否也岌岌可危，朱凤莲说，是否暂停台湾菠萝制品或其他农产品输入大陆，这由主管部门依据大陆相关规定和标准决定。

朱凤莲还说，农产品安全事关民众的切身利益。希望台湾有关方面予以重视，履行好监管责任，加强源头管控，避免给业者和民众带来损失，她并指出，民进党当局一方面借机制造敌意，一方面又声称要“坐下来谈”，实在无聊。

