萧美琴：拜登政府对台政策有“很多连续性”

中美最高层级外交官员会谈在即，台湾问题可能成为主要争论焦点。台湾驻美代表萧美琴昨天接受彭博电视专访时表示，她有信心美国新政府将展现对台湾这位民主伙伴的支持。

萧美琴说，美国拜登政府上台至今保留了许多前任政府对台方针；特朗普总统时代批准的一系列对台支持行动，将台美关系推升到华府与北京建交40多年后的最高水准。

她说，拜登政府对台政策“有着相当多的延续性。现在是我们与美国关系的重大关键时刻。”

萧美琴说，“与美国的安全和防务关系是我们最重要的关系之一”，“这对台湾作为一个民主国家继续生存至关重要。”

美国国务卿布林肯、国安顾问苏利文将于周五与中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外交部长王毅在美国阿拉斯加进行美中高层对话。彭博在报道中指出，美国对台政策将会是议程一大重点。王毅本月稍早已警告美国，不要在台湾问题上“越界和玩火”。

报道还说，拜登在去年竞选活动中很少提及台湾，这加剧了人们的猜测，认为他可能没有特朗普那么支持台湾。不过，随后美国国务院的声明平息了这种担忧，布林肯上周在国会赞扬台湾是一个“强大的民主国家”和一个“可以为世界作出贡献的国家”。

报道还指出，台湾在半导体制造的领先地位，以及其他科技产业对美国产业与国防的重要性，已受到华盛顿重视。台湾做为美国第九大贸易伙伴，萧美琴重申了台湾总统蔡英文希望能与美国签署贸易协定的立场，“我们相信若能与美国签订贸易协议，对彼此企业会是一个信心指标，有助深化双边经济伙伴关系。”

