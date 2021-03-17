高盛等美国银行向中国投入数十亿美元

随着全球第二大经济体中国进一步开放其规模50万亿美元（67.33万亿新元）的金融市场，高盛集团去年引领美国的银行向中国投入了数十亿美元的新资金，并未受到政治纷争的影响。

据彭博社报道，高盛的年度申报文件显示，其“交叉货币余额”去年在中国增长33%，至175亿美元，这涵盖现金、提供给公司和政府实体的融资等广泛内容。该行和花旗集团、摩根大通、美国银行和摩根士丹利这美国五大银行，合计敞口为778亿美元，比2019年增长10%。

彭博社评论说，对于这些全球最大的银行而言，中国的金融市场具有强大的吸引力，在投资银行和财富管理领域拥有数十亿美元的利润空间。但是它们也面临着监管环境不够透明和政治气氛紧张的风险，中美两国关系过去几年恶化，在拜登政府执政期间看来也不太可能有重大改善。

欧洲的银行也热衷于增加投资。总部伦敦的汇丰控股越来越多地将自己的未来寄托在亚洲，并计划在包括中国在内的整个地区投资至少60亿美元。

瑞信集团正寻求完全控制证券合资公司，并计划在这个全球增长最快的主要经济体中将员工人数和收入增加一倍。瑞银集团也考虑在在三到五年内把在中国的足迹提高一倍，并正寻求强化对中国证券合资公司的控制。

但是挑战比比皆是。外资银行必须应对模糊的监管体系。尽管中国一年前就允许它们申请全资控股在中国的合资公司，但是还没有一家能够做到这一点。

高盛一位发言人表示，该公司目前在中国大陆有70个新职位需要填充。

据摩根大通的监管披露文件显示，截至去年12月，该行在中国的总敞口上升10.4%，至212亿美元，主要是交易和投资驱动，其中包括做市库存和证券。该行一位发言人不予评论。

截至去年第四季，花旗在中国的总敞口，包括在中国营商的跨国公司，增长16.6%至218亿美元。这主要是由于投资证券和消费银行贷款的增加。花旗在中国的敞口占到全球的1.3%。一位发言人表示，“我们将继续为中国客户提供支持，包括为财富500强中的70%提供银行服务。”