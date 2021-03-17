布林肯点名24陆港官员损害香港自治

美国国务卿布林肯指出，更新发布后的《香港自治法》报告表明，中国全国人大在上周四（3月11日）的决定中，单方面（unilateral）损害了香港选举制度。

中国全国人大本月11日高票表决通过完善香港选举制度的决定，对香港选举制度进行深层改革，包括选举委员会人数变化、立法会席位增加等。

据路透社报道，布林肯今天透过声明更新递交美国国会的《香港自治法》报告，点名24位中港官员损害香港高度自治。他并补充，如果外国金融机构明知故犯，与列名更新后的《香港自治法》报告上的个人进行重大业务往来，将受到制裁。

根据美国国务院官网，声明指出，王晨、曹建明、陈竺等14位中国全国人大常务委员会副委员长全部榜上有名。其他被点名人士包括香港警务处国安处、中国国务院港澳事务办公室，及中国中央驻港国家安全公署官员。

布林肯提到，人大通过修改香港选举制度进一步削弱向港人承诺的高度自治，否定港人管治的声音，是英国所指违反《中英联合声明》的行为。他强调，尊重人权、自由和政治多元而且繁荣稳定的香港，符合香港、中国大陆和广泛国际社会利益。

布林肯表示，美国和盟友将为港人权利和自由发声，并对中国未能履行义务作出回应。

去年7月上路的《香港自治法》明定，美国国务卿在法案生效90天内须向国会提交报告，点名致使中国无法履行《中英联合声明》与《基本法》中对港承诺的外籍人士，并说明该人士被点名原因。

美国国务院去年10月递出首份报告，点名香港行政长官林郑月娥、港区国安委秘书长陈国基、香港律政司长郑若骅与香港保安局长李家超等10人损害香港自治。

根据《香港自治法》，相关人士被点名后，美国总统得以（may）施行冻结资产、拒发签证或拒绝入境等制裁措施，但最晚一年内应（shall）实施制裁。由于名单可依情况随时更动，代表该人士若一年内没有被除名，就会面临被强制制裁命运。

