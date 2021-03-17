台防长回应“大陆六年威胁论”：已防范到只有六小时

美军印太司令部司令戴维森日前表示，台湾六年内恐面临大陆威胁；台湾国防部长邱国正今天表示，不要说六年，他已经防范到接下来六小时有什么状况他会怎么处理，不会因为其他国家有什么言论就调整，他说他的观念是“自己的台湾自己救”，美军几天能来驰援不在他的考量之内，敌人“要打多久，我陪多久”，没有时间限制。

根据联合新闻网报道，戴维森日前向联邦参议院军事委员会工作报告，根据其书面证词，解放军将先进武器投入训练和演习与中国大陆在印太地区的威胁，是美国关键挑战之一；另外，戴维森答复议员提问时，担心大陆在2050年前取代美国的世界领导地位，并提到“台湾也是其野心企图之一”，六年内恐面临显著威胁。

邱国正今天列席台湾立法院外交及国防委员会，在回应国民党立委廖婉汝质询时说，大陆扰台不是短期的，台湾军队严密监控也有应对方法，这是本务，也了解这是消耗战的一环，军队在调整应对方法了，的确若是一比一这样的做法台湾会“赔很多”，因此台湾如何以其他方法监控，持续掌握敌情再做出反应，台湾有一套版本，也已经在做。

邱国正说，至于时间说法，17天也好，七天也罢，对台湾军队来说第一考量是不要说六年，就是六个小时有什么状况，他已经防范到要如何处理，不会因为国外说六年台湾军队就设定六年，国外也有说一年、两年六个月的，但对台湾军队来说，未来六小时都要考量，这是军队本务工作，不会因为其他国家的言论就大幅度调整。

邱国正说，他有一个观念，“自己的国家自己救”，别人多少天来不在台湾考量之内，“你要打多久我陪多久”，他没有时间限制，没有撑多久的问题。

台湾国防部暗示将透过台美防空交流与美军就高空弹道飞弹防御进行合作。邱国正对此表示，“要谈到什么地步，我方当然要努力，双边思考研拟，才会有具体的谈”。

国防部作战计划次长室近期为争取赴美进行防空交流向立法院争取预算解冻表示，面对近期台海情势严峻，大陆陆续换装东风17、21、100等新式弹道飞弹，威胁已扩张到第二岛链外，加上无人机威胁发展迅速，势必形成不可忽视的不对称作战方式，台湾国防部公开宣示，须持续与美军共同研商防御对策，以建立共同作战环境，“台美联合防空交流”必须持续执行，这也包括“整体空中及飞弹防御（Integrated Air and Missile Defence，IAMD）”等。

邱国正会前对这项议题受访表示，台湾跟友军之间有很多沟通管道，有些议题可以加进去，有些可以持续谈，都在这个范畴，但要谈到什么地步，台湾当然要努力，双边思考研拟，才会有具体的谈。

另据中时电子报报道，邱国正答询立委江启臣质询时表示，目前不考虑派兵去太平岛，但国防部有其他因应作为。

据报道，台湾国防部以移训名义派驻在东沙岛的海军陆战队，目前仍在执行，并由陆战队轮流派官兵驻守。军方为增强东沙岛战备，防止大陆军演恫吓，去年6月以移地训练名义，派出海军陆战队兵力进驻迄今。

军方官员表示，陆战队驻防东沙岛会采用轮调方式，把东沙岛当成陆战队的训练基地，轮流派官兵移训，让东沙岛一直保持有陆战队官兵驻防。

