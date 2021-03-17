杭州一公司招聘称“考不上本科是智商问题”

针对“员工在招聘网站上称‘考不上本科是智商有问题’”一事，涉事公司CityDO集团在其官方微博发布声明称，该内容确属集团员工吴某某在与应聘者进行对话时发出，此事系员工个人不当言论，公司已按相关制度对该员工做出严肃批评教育及处理。

根据澎湃新闻报道，此前网传多张截图显示，简介为“CityDO产品招聘”的吴先生，在与一名想投递该公司产品运营岗位的求职者的交流过程中表示，只招收二本以上的人员，并称“考不上本科的都是智商有问题的”。此信息一经传播，引发热议。

前述声明称，关于昨天发生的CityDO集团员工吴某某在招聘过程中的不当言论事件，该集团启动内部调查。经排查，该内容确属CityDO集团员工吴某某在与应聘者进行对话时发出。

声明指出，此事系员工个人不当言论，不代表任何CityDO官方态度，CityDO官方对该言论表示反对。针对此次事件引起的不良影响及为应聘者带来的困扰，向公众表示真诚歉意。

声明还说，公司已按相关制度对该员工做出严肃批评教育及处理。此次发生的事件是对他们的一个警示。今后，公司将继续加强内部管理，引导正确的价值观，为广大热爱科技创新的同仁们营造良好的工作环境。

根据天眼查信息显示，CityDO（杭州城市大数据运营有限公司）成立于2017年2月，是一家城市大数据运营服务商。