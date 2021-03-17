中国非洲猪瘟病毒出现新变种

中国生猪期货和仔猪价格大幅上涨。目前，中国政府正艰难地控制非洲猪瘟疫情，病毒变种和非法疫苗在这个全球最大猪肉市场上引发了供应担忧。

英国《金融时报》引述科学家表示，新的病毒变种比现在的优势毒株更易传播。新变种已促使大宗商品交易员争相打探消息。新变种还使中国这个最大的猪肉生产国兼消费国可能在更长时间里供应受到干扰。

报道引述大宗商品经纪商StoneX Group驻上海分析师弗里德里克斯表示：“显然，市场知道存在这样的问题。”

这种并不会传染人类的非洲猪瘟自2018年开始蔓延以来，已经对中国的猪肉生产造成了冲击。

在中国猪肉供应于2020年降至20年来低点后，北京方面预测，今年的猪肉供应将会稳步回升，但分析师表示，新的病毒毒株可能会让这些预测落空。

虽然中国自去年以来一直在针对一种疫苗进行临床试验，但目前还没有治疗或治愈非洲猪瘟的方法。

北京恩睿康农业技术咨询公司资深顾问朱稳森向《金融时报》表示，农民广泛使用未经批准的疫苗，是导致病毒突变产生新毒株的部分原因。

他补充称，这种突变“无论如何都会发生，但由于缺乏信息，人们感到非常沮丧”。

投行荷兰合作银行分析师谢拉德，则将他对今年中国猪肉产量增速的预测从此前的10%至15%，下调到8%至10%，理由是病毒出现了新变种。

北京恩睿康农业技术咨询公司的朱稳森表示，中国的生猪存栏量至少需要两年时间，才能恢复到2018年非洲猪瘟发展为地方性流行病之前的水平。他表示：“有迹象表明，非洲猪瘟正在从致命性疾病转变为慢性疾病。”

仔猪价格正在飙升。自非洲猪瘟传入中国以来，仔猪价格一直是预测未来猪肉批发价格的良好指标。

据报道，自去年12月对非洲猪瘟病毒变种毒株的担忧加剧以来，仔猪价格已上涨逾15%，至每公斤93.2元人民币（下同，约19.29新元）。这显著高于非洲猪瘟疫情爆发前几个月每公斤20元人民币的平均水平，但低于去年创下的每公斤逾100元人民币的纪录。

在大连上市交易的生猪期货价格也大幅上涨。今年1月推出的生猪期货，让投资者可以押注生猪价格走向。

今年以来，中国猪肉批发价格下跌了8%，至每公斤47.46元人民币，但分析师将此归因于供应暂时增加，原因是养殖户出于对新毒株的担忧，屠宰了更多生猪。

《金融时报》指出，位于中国北方的哈尔滨兽医研究所在上月发表的研究报告中称，该所已经发现好几种非洲猪瘟病毒新毒株。这些变种会让猪产生更难诊断的较轻微症状，从而让这种疾病能够在不被发现的情况下传播更长时间。

行业观察人士担心，使用非法的非洲猪瘟疫苗可能导致了病毒的加速变异。

据路透社报道，今年1月，中国猪肉生产商新希望六和的一名专家表示，在该公司猪场1000多头猪中发现了“肯定是人造的”毒株。

中国农业农村部已多次警告不要使用未经批准的非洲猪瘟疫苗，并于上周称此类疫苗“安全风险隐患极大”。