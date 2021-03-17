美媒：美国学生在上海被拘 毒品测试呈阴性获释

上海纽约大学的工作人员和美国官员告诉美国媒体，该校的九名学生，包括六名美国人，上周同一晚在两起单独事件中被中国警方拘留，并受到便衣警察的粗暴对待。

据《华盛顿邮报》报道，该校一名学生和大学教师透露，其中两名美国学生在一家酒吧被捕。一名男生被警察踢中头部，另一名女生在便衣警察试图逮捕时受到瘀伤。

在另一起事件中，七名学生在参加生日聚会时被警察从房间里带走，他们的毒品测试呈阴性，在被拘11至16小时后获得释放。七名学生中包括美国公民，还有人来自芬兰，摩洛哥和马来西亚。

报道称，中国警察在进行禁毒行动时出现在私人住宅的情况并不少见，但身着便衣并不常见。

知情人士透露，事件中两名美国学生的双亲为美国国防部工作。中国的禁毒政策日益收紧，目前尚不清楚这些学生因此被拘，还是由于中美关系恶化而出于政治原因被拘。

美国国务院发言人对此事件表示：“我们知道一群美国公民在中国上海被拘留后获释。我们随时准备提供适当的领事服务。”“中国的法律体系可能是不透明的，地方法律的执行是武断的”，并称中国的司法机关不独立于政治影响。

上海纽约大学由华东师范大学与纽约大学在2012年合作建设，是第一所中美合作成立的国际化大学。