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美媒：美国学生在上海被拘 毒品测试呈阴性获释

发布 / 2021年3月17日 3:21 PM

更新 / 2021年3月17日 4:00 PM

上海纽约大学成立于2012年，由华东师范大学和纽约大学合作创办的中国第一所中美合办研究型大学，也是纽约大学全球体系中具有学位授予资格的三大校园之一。（互联网）

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上海纽约大学的工作人员和美国官员告诉美国媒体，该校的九名学生，包括六名美国人，上周同一晚在两起单独事件中被中国警方拘留，并受到便衣警察的粗暴对待。

据《华盛顿邮报》报道，该校一名学生和大学教师透露，其中两名美国学生在一家酒吧被捕。一名男生被警察踢中头部，另一名女生在便衣警察试图逮捕时受到瘀伤。

在另一起事件中，七名学生在参加生日聚会时被警察从房间里带走，他们的毒品测试呈阴性，在被拘11至16小时后获得释放。七名学生中包括美国公民，还有人来自芬兰，摩洛哥和马来西亚。

报道称，中国警察在进行禁毒行动时出现在私人住宅的情况并不少见，但身着便衣并不常见。

知情人士透露，事件中两名美国学生的双亲为美国国防部工作。中国的禁毒政策日益收紧，目前尚不清楚这些学生因此被拘，还是由于中美关系恶化而出于政治原因被拘。

美国国务院发言人对此事件表示：“我们知道一群美国公民在中国上海被拘留后获释。我们随时准备提供适当的领事服务。”“中国的法律体系可能是不透明的，地方法律的执行是武断的”，并称中国的司法机关不独立于政治影响。

上海纽约大学由华东师范大学与纽约大学在2012年合作建设，是第一所中美合作成立的国际化大学。

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