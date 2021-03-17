台湾帕劳旅游泡泡下月1日首航

台湾帕劳旅游泡泡正式启动，将于下月1日首航，主要以五天四夜及四天三夜的旅程为主。

根据联合新闻网报道，台湾中央流行指挥中心宣布，即日起正式启动“台帕旅游泡泡”，台湾交通部观光局配合推动前揭晓计划，即日起恢复旅行业组团赴帕劳旅游及接待帕劳赴台观光团体入境，并请旅行业者依该计划办理旅游事宜。

交通部次长祁文中表示，将由过去常规划帕劳旅游的旅行社负责，初步规划一周两班航班，一班110人为团客，另一部分为帕方等旅客，每周四、日出团。

初期由华航波音738来提供服务，未来团客有两种型态，第一种五天四夜，第二种四天三夜为主。

行程应依经核定行程进行安排，旅游全程日数包含抵达日及离境当日以八日为限，并配合出入境冠病检测，自台湾组团之旅客到达桃园机场出境时，需先于机场进行PCR检测，检验结果为阴性者方可出发；自帕劳入境团，需检附出发前三日内的PCR检验阴性报告。

有关台帕旅游泡泡是否为全球首例，台湾外交部长吴钊燮表示，虽看过各国相互开放边界，但还没有看到以泡泡为名相互开放、确保疫情无虞提倡两地之间旅游，确实是亚太首次以泡泡为名相互开放边境旅游，这是新作法。

至于若有团客验出阳性，指挥中心指挥官陈时中则表示，确诊者就会进到医院诊治，并立即进行疫调，亲密接触者则都要回到居家隔离，无法出去。

关于是否会整团取消，陈时中则表示，是有可能，但可能性仍小，因此为让旅游顺畅，呼吁当天去机场，到机场都要戴好口罩。