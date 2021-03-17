美官员：将在中美高层会晤时采取“不妥协”立场

中美高层官员周四（18日）将在阿拉斯加举行会谈，美国官员称美方届时将采取不妥协的立场。这是美国总统拜登就任以来，两国高级官员首次进行面对面会谈。

据路透社报道，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周三在东京表示：“我们期待有机会以非常明确的方式向中国相应官员表示，我们对他们正在采取的行动的一些关切。”

中美关系目前处于几十年来的最低水平，北京方面呼吁重置两国关系。但华盛顿方面表示，阿拉斯加会谈将是一次性的，未来任何交往都取决于中国对自身行为的改善。

布林肯和美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将在阿拉斯加与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员兼外长王毅会面。布林肯和沙利文刚刚访问了盟国日本和韩国，旨在强调面对中国崛起之际美国对印太地区的承诺。

本次安克雷奇会晤，是美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与杨洁篪去年6月在夏威夷会面以来中美高层的首次面对面会晤，可能不会取得太多成果。

受防疫限制影响，这次双方没有一起进餐的计划，而前几次会谈都曾有宴请安排。而且有迹象显示，双方对此次会谈的期望相差甚远。

中国外交部发言人赵立坚提到这次会谈时说的是“高层战略对话”。

北京一位熟悉会谈计划安排的人士透露，中方希望这次会谈将帮助确立一个恢复接触的广泛框架，而不是解决具体问题。但拜登政府官员已明确表示，这次阿拉斯加会谈并不是恢复常规对话。历届美国政府进行的中美对话在化解华府对北京的担忧收效甚微。

白宫新闻秘书普萨基告诉记者：“我们预计有些对话可能会比较艰难。”

美国政府一位高级官员在简报会上说，如果北京想改变双方关系的基调，华盛顿将会看中国的“行动，而非言语。”