中国评级公司今年下调评级次数创记录同期最高

在大量AAA评级债券违约后，中国对评级机构施加更大的监管压力，境内评级公司也开始纠正过去一些饱受诟病的做法。

据彭博社报道，彭博数据显示，包括中诚信国际、联合资信、大公国际、上海新世纪、鹏元、中债资信在内的六家境内主要评级公司本季至今进行了至少49次评级下调，创下2007年彭博有数据以来同期最高，此前高点为2019年一季度的34次。

南京证券固收分析师杨浩说：“在监管加强监督和惩罚力度的背景下，评级公司开始更有敬畏之心，下调更频繁。”评级虚高是历史性问题，长期要改变还是不容易的，只要是发行人付费模式，评级公司实际操作中可能就面临很多掣肘。

中国拥有全球第二大债券市场，其面临的评级虚高的问题由来已久，去年11月永煤意外违约一度撼动了整个信用市场，在其违约时国内仍享有了AAA评级，此外如国有汽车生产商华晨汽车集团是在10月底违约前几周评级才被下调。

中国证券业协会上周发布的一份报告就指出中国评级行业倒挂的状况：拥有AAA级的公司往往被认为信用质量最高，但在部分评级公司的评级结果下，却比垃圾债发行人的违约率更高。

在债券违约常态化之际，境内信用评级的准确性和及时性均遭到了广泛质疑，监管层遂于去年末开始掀起一轮监管风暴，除了央行官员直言将加强评级监督管理外，监管层还对相关评级机构实施了短期新业务禁令和责令整改等措施，此外在中国首例公司债券欺诈发行案判决中，包括主承、评级机构等在内中介机构都首次被判连带赔偿。