阿里巴巴让步反垄断 淘宝特价版或接入微信小程序

据知情人士透露，中国最大的电子商务公司阿里巴巴计划将其快速增长的淘宝特价版接入竞争对手腾讯控股的微信平台，向寻求打击互联网垄断的监管机构做出重大让步。

根据彭博社报道，阿里巴巴和腾讯控股长期以来互相排斥，不让对方的服务进入自己的平台，在其生态系统中形成了所谓的“围墙花园”。知情人士称，如今阿里巴巴计划将淘宝特价版接入微信小程序，并已经邀请了一些商户参加。

这些因未获授权讨论相关信息而不愿具名的人士称，通过微信售卖商品意味着商户现在将可以使用被阻挡在阿里巴巴商城之外的微信支付。

任何微信小程序的上线都需得到腾讯的批准，目前还不清楚该公司是否会同意淘宝特价版接入。微信拥有超过10亿用户，已经从聊天工具发展到提供网约车、在线购物和支付的平台。

阿里巴巴和腾讯的代表没有立即回应置评请求。

此举是中国打击垄断行动正在见效的最明确迹象之一。中国的反垄断机构已将监管互联网公司作为其首要任务之一，从联手排挤规模较小的竞争对手到强制达成排他性安排和掠夺性定价等垄断行为都在打击范围内。

中国国家主席习近平周一要求对“平台”经济加强监管，表明北京正准备加大针对科技巨头的行动。

虽然阿里巴巴起步于网络购物，而腾讯的主要业务是社交媒体和游戏，但两家公司多年来一直在侵蚀对方的领地。

2017年，微信允许星巴克和沃尔玛等品牌通过其小程序销售商品，由此涉足电商业务，通过小程序产生的总交易金额去年达到2400亿美元（3232亿新元）。

阿里巴巴旗下蚂蚁集团的支付宝也与微信支付展开正面竞争，这两项服务在中国在线支付市场上所占份额超过90%。

上述两家巨头通过投资收购，在中国科技行业建立了各自的领地，它们收购有前途的初创企业，并投资其他企业以扩大业务范围。只有少数几家公司，例如TikTok的母公司字节跳动是个明显的例外——在没有与这两家巨头结成联盟的情况下蓬勃发展。

腾讯投资了阿里巴巴在购物平台上的竞争对手京东和拼多多，还投资了美团——阿里巴巴旗下送餐平台“饿了吗”的竞争对手。

美团去年被一名用户起诉，指控该平台阻止用户使用支付宝。代表原告的北京世京律师事务所律师表示，诉讼仍在进行中。

除了旗舰购物平台淘宝和天猫，阿里巴巴旗下旨在对抗劲敌拼多多的团购应用迎合了中国中小城市日益增长的消费需求。

阿里巴巴在财报中表示，淘宝去年的移动月平均交易用户超过1亿。今年2月，当地媒体36Kr报道称，一个淘宝交易小程序被添加到微信中，但只持续了一段时间，之后就被删除了。

这两大巨头由截然不同风格的亿万富翁企业家创建，分别是阿里巴巴的马云和腾讯的马化腾。在阿里巴巴旗下蚂蚁金服350亿美元的首次公开募股之前，这位作风高调的商人批评了监管机构，此后，阿里巴巴的马云一直是反垄断运动最明显的目标。

与马云不同的是，他的亿万富翁朋友马化腾由于健康原因往往避开媒体，并跳过了几次重大的科技活动。不过，他也未能逃脱监管机构的审查——腾讯曾因未就过去的交易寻求批准而被罚款，知情人士表示，该公司的金融科技业务可能会成为金融监管机构加强监管的下一个目标。

腾讯此前曾被指控禁止竞争对手的科技公司在其平台上提供服务。字节跳动今年2月起诉腾讯，称对方在微信和QQ上屏蔽TikTok中国版——抖音内容，违反了反垄断法。腾讯则辩称，这些指控是毫无根据和恶意的。