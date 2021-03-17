中国成品油价“九连涨”

中国国内成品油零售限价上调窗口17日24时开启。国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高235元（约合48.7新元）和230元（约合47.6新元）。

据澎湃新闻报道，价格调整后，折合92号汽油每升上调0.18元，95号汽油每升上调0.19元，0号柴油每升上调0.2元。

本次调价是今年第五次调价，累加2020年末的调价，这是成品油新定价机制自2013年3月实施以来的首次“九连涨”。本次调价过后，2021年成品油调价将呈现“五涨零跌零搁浅”的格局。

国际油价的波动对国内成品油价格产生影响。隆众资讯分析师李春艳表示，本轮调价周期内变化率呈现正向波动，主要影响因素包括美国总统拜登签署了1.9万亿美元的纾困救助法案，标志着该法案正式生效；沙特维持100万桶/日的自愿额外减产额度，OPEC+最终一致同意在4月基本维持现有的减产规模；美国截至2月26日当周EIA汽油库存降至2.435亿桶，馏分油库存降至1.43亿桶，为2003年以来最大降幅等。

卓创资讯分析师杨霞表示，本计价周期初始，OPEC+将之前的减产力度延长至4月底，同时沙特继续自愿额外每日减产100万桶的消息传出，国际原油价格接连上涨。虽然随着后续欧美疫情持续、疫苗推进放缓，市场对需求前景忧虑加重，同时产油国复产步伐放缓的推动力减弱，原油价格呈现震荡走势。但国内原油变化率已处于正值高位水平，本轮成品油零售限价将遇九连涨局面。