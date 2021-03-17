中国外交部批美日“狼狈为奸”

对于美日发表联合声明指中国违反国际秩序的行为对国际社会构成挑战，中国外交部今天（17日）狠话回应，称美日“狼狈为奸”。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行新闻发布会上说：“美日联合声明，无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，这不过是美日狼狈为奸，干涉中国内政的又一明证和污蔑抹黑中国的恶劣力证！”

赵立坚称，美日“联合声明”恶意攻击中方对外政策，严重干涉中国内政，中国强烈不满，坚决反对，已分别向美日双方提出严正交涉。

他强调，世界上只有一个体系，那就是以联合国为核心的国际体系，只有一套规则，那就是以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则，“美日没有资格单方面定义国际关系，更没有资格将自己的标准强加于人。”

赵立坚说，中国始终是维护世界和平，促进共同发展的重要力量，而美国则一贯奉行双重标准，对国际法和国际规则合则用，不合则弃，“建国后近250年间，仅有16年没打过仗，在全球拥有数百个军事基地，谁是世界和平与安全的最大威胁？国际社会自有公论。”

他重申，中国在台湾、涉港、涉疆、南中国海、钓鱼岛等问题上的立场一贯、明确。美日联合声明无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，只不过是美日“狼狈为奸，干涉中国内政的又一明证和污蔑抹黑中国的恶劣例证”。

他还说，美日固守冷战思维，蓄意搞集团对抗，试图打造反华包围圈，只会给本地区带来混乱，甚至冲突。

赵立坚也狠批日本“甘愿仰人鼻息”，充当美国的战略附庸，不惜“引狼入室”，“出卖本地区整体利益”。

美国和日本的国防部长与外交部长周二在东京举行“2+2”会谈后，共同针对中国的“胁迫及破坏稳定的行为”发出警告，并对中国海警法深表关切。