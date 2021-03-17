中国指美会晤前带节奏 施压企图不会得逞

美国官员表示将在中美高层官员会谈时采取“不妥协”的立场，中国外交部今天（17日）回应称，美国在会晤对话前带节奏、对华施压的企图不可能得逞，希望双方通过这次对话，按照两国元首通话精神，推动中美关系重回正轨。

据路透社报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，美国近日就中美高层战略对话释放了一些信息，中方也将通过此次对话表明中方的有关立场，“相信美方对中方维护主权安全的决心很清楚。”

有记者提问，在即将到来的中美高层战略对话中，中方是否不愿意提及涉港、涉疆等问题？赵立坚说，“我们并没有说在对话中不可以谈香港问题、新疆问题，我们会向美方介绍有关的情况，表明中方的严正立场。”

赵立坚还说，美国在对话前带节奏，对华施压，这一企图不可能得逞。中国要求美国恪守国际关系基本准则，不得从事危害中国核心利益的事。

中美高层官员周四将在阿拉斯加举行会谈，这是美国总统拜登就任以来，两国高级官员首次进行面对面会谈。

美国高级政府官员周二表示，美国认为本周将以“越来越强硬的立场”与中国进行对话，并将对中国在一系列问题上的做法表示深度关切，包括人权问题。

美国国务卿布林肯周三在东京表示：“我们期待有机会以非常明确的方式向中国相应官员表示，我们对他们正在采取的行动的一些关切。”

