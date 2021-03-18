法驻台代表：参议员李察一定访台

中国大陆驻法大使据报致函友台法国参议员李察，要求取消访台行程。法国驻台代表公孙孟昨天（17日）表示，因疫情关系李察访问日期还无法确定，但“一定会来”。

法国《字母A》（La Lettre A）此前报道，称大陆驻法大使卢沙野自参议院网站上得知法国参议院友台小组正筹备今年夏天的国会访台团，目的是考察台对抗冠病的各项模范措施。卢沙野在2月18日发出一封措辞严厉的信，给法国执政党共和前进党参议员李察，谴责这趟行程将“威胁北京与台北间的现状”。

据台湾《自由时报》报道，公孙孟昨天在法国在台协会新址和媒体茶叙时说，其实这个访团到目前为止不能来是因为疫情关系，具体访问时间现在没办法预料。不过从他到任以来，已经多次听到这个访团要来的消息，“李察已经来过台湾，迫不及待想再回来”。

公孙孟去年九月曾回法国一趟，他透露，当时也和李察见面，“他那时就说3月份要来，但因为疫情关系一直延迟，我不知何时可以成行，但有一天一定会来”。

公孙孟说，法国在台协会人员都迫切希望疫情赶快过去或完成施打疫苗，因为个人和工作上，很多事情等待人们去做，也希望很快能安排一些艺术、科学交流和企业互动，“我们不会放弃，这只是时间迟早的问题”。

目前南中国海与印太情势受国际瞩目，美陆军舰在南中国海频频现踪，公孙孟对此表示，法国和美国拥有共同目标，法国自古以来强调海洋的自由航行和国际法权利，在这方面法国将与伙伴朋友一起合作。

