美准备禁止中国联通和ComNet在美经营

美国联邦通讯委员会（FCC）将推动一项程序，料阻止中国联通（香港）和ComNet在美国开展经营活动。美国联邦通讯委员会称这两家公司因受中国政府控制而存在安全风险。

据彭博社报道，美国联邦通讯委员会以4比0的票数决定对上述公司采取行动，此前中国设备制造商华为和中兴通讯也因为安全问题受到打压。2019年，美国联邦通讯委员会以国家安全担忧为由将中国移动拒于美国门外。

去年4月，美国联邦通讯委员会通知中国联通（美洲）公司和Pacific Networks Corp.子公司ComNet需证明自身独立于中国政府，否则将面临可能导致其退出美国市场的程序。 周三的投票结果意味着美国联邦通讯委员会已经启动这一程序。

美国联邦通讯委员会代理主席罗森沃尔瑟（Jessica Rosenworcel）表示：“这些公司是中国政府间接拥有和控制的。因此，有充分理由相信他们必须遵守中国政府的要求并推进其目标和政策。”

美国联邦通讯委员会在周三新闻稿中指出，中国联通和Pacific Networks的间接及最终控制人是中国政府。 根据新闻稿，这两家公司可能需在启动的程序中出示证据。

中国联通回应称，该公司通过完全合法的子公司已经在美国市场运营接近20年，其期望美国联邦通讯委员会能够对公司的行为进行彻底，公正和基于事实的检视。在去年6月提交的文件中，中国联通表示公司已遵守规则，没有理由将其从美国驱逐。

Pacific Networks和ComNet在6月1日提交的文件中告诉美国联邦通讯委员会，他们的运营不受中国政府控制，公司成功的商业记录与它们遵守美国联邦通讯委员会法规要求的记录相匹配。这两家公司称，它们的母公司是国有企业中信集团。