美国向多家中国通讯供应商发传票

美国商务部向多家中国通讯供应商发出传票，作为对潜在国家安全风险进行审查行动的一部分。

据彭博社报道，美国商务部长雷蒙多（Gina Marie Raimondo）周三在声明中没有说明向具体哪些公司发出了传票。商务部称传票是收集信息以确定可能采取的保护美国企业和工人安全行动的重要步骤，并表示希望与此次审查中的公司合作。

美国企业研究所（American Enterprise Institute）的学者史剑道（Derek Scissors）认为，这可能并不容易实现。“如果盗用或滥用数据是受到中国政府授权，则这将受到中国法律的保护，企业不会与美国商务部合作，我们以前看见过类似情形，例如中国公司拒绝遵守股票上市的信息披露要求。”

拜登团队之前表示，打算本月将特朗普政府保障信息技术供应链安全的临时规定付诸实施。这项规定会赋予美国商务部阻拦涉及到“外国对手”交易的广泛权力。该临时规定是特朗普政府根据2019年一项总统行政令，在距离拜登就职典礼还有几天时首次提出的，根据规定，美国商务部可以监控涉及到包括中国在内政府的交易。该部门正就上述规定向公众征询意见，直到3月22日规定生效日。

此举是在拜登政府上台后中美首次高级别会议的前一天发生的。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将与中共中央政治局委员杨洁篪、中国外交部长王毅于当地时间周四晚和周五在阿拉斯加安克雷奇会晤。

彭博社评论说，美国政府官员试图为此次面对面会晤设定较低的期望值，称这主要是宣泄不满的渠道，也是为正在制定的一项广泛中国战略收集信息。技术和网络问题将被列入议程。

出于国家安全考虑，美国最近几个月采取了多项行动以遏制中国科技公司日益增长的力量。美国联邦通信委员会（FCC）上周在一份通知中指出，包括华为在内五家中国公司生产的电信和视频监控设备“构成不可接受的国家安全风险”，因此不应该使用。

美国联邦通信委员会列出的另外几家公司为中兴通讯、海能达、海康威视和大华股份。

今天美国联邦通信委员会又推动一项程序，料阻止中国联通（香港）和ComNet在美国开展经营活动。美国联邦通信委员会称这两家公司因受中国政府控制而存在安全风险。2019年，美国联邦通信委员会以国家安全担忧为由将中国移动拒于美国门外。