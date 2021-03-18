美制造商吁对中国更强硬 并承认其为“必要伙伴”

美国最主要的制造商协会敦促总统拜登“迅速起草和公布”提高美国对中国经济竞争力的新战略。

据彭博社报道，全美制造商协会在周三一封信函中指责中国推行“歧视性行业政策，强迫技术转让和窃取知识产权，损害（美国）制造商和工人利益”，为此呼吁拜登政府拿出新的解决办法。

这个会员覆盖所有工业行业1.4万家公司的协会在信中写道：“新战略必须包括所有可用工具，包括有针对性的双边参与，美国在国际机构中发挥坚定领导作用，以及与盟国及合作伙伴的紧密协调参与。战略性使用立法和执法工具，对于向中国施加压力，使其改变经济行为和创造公平竞争环境而言至关重要。”

不过该制造商协会也在信中表示，即便中国挑战美国利益并在经济上展开激烈竞争，但任何新战略都必须承认中国将是疫情过后的“必要合作伙伴”。

这封信的发出，正值拜登上任以来中美高层官员首次面对面会谈举行的前夕。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将与中共中央政治局委员杨洁篪、中国外交部长王毅于当地时间周四晚和周五在阿拉斯加安克雷奇会晤。

拜登政府一位高级官员周二告诉记者，美国仍在制定对华战略，并将利用阿拉斯加会晤进一步勾勒中美关系轨迹。另一位官员称，这次会议的目的是坦诚交换意见，但不会发布联合声明。