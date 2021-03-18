招商承诺履行不到位 呼和浩特市长鞠躬说“sorry”

在中国内蒙古自治区呼和浩特市的招商引资项目承诺兑现大会上，因政府在履行和企业协议时，部分工作未做到位，呼和浩特市长贺海东起身向企业家鞠躬道歉。

据《北京日报》旗下微信公众号“长安街知事”报道，在前天（16日）举行的这场招商引资项目承诺兑现大会上，贺海东说，“我代表市委、市政府，向大家表示诚恳的道歉，说一声sorry，请大家谅解！”他还表示，一定不再承诺“空头支票”。

贺海东说，“今天召开兑现大会，就是想传递几个信号：一，不论困难多少、理由多足，政府必须讲诚信；二，政府工作要推进，新官必须理旧账；三，营商环境要优化，政企必须‘同唱一首歌’。”

贺海东指出，近年来呼和浩特市在招商引资中，和各企业签订了协议，答应了很多条件，但在履行协议过程中很多工作做得不及时、不到位，既损害了企业的利益，也伤了企业家的心。

贺海东承诺，要继续加大资金兑付力度，决不允许再出现到期无法兑现的情况发生，同时一定不再给企业承诺那些办不到的“空头支票”。当天，该市兑现10个项目资金，共计1.76亿元人民币（约3634万新元）。

报道指出，上述情形的出现有两个大背景，一是为打造良好营商环境，呼和浩特在今年的《政府工作报告》中提出，要彻底摸清政府所有未兑现的承诺，对合理合法的承诺，做到“先道歉、后兑现”。贺海东在接受专访时表示，讲诚信，就是打造说话算数的政府。

第二个大背景就是内蒙古已经下决心，把优化营商环境摆在全局工作的突出位置，作为“十四五”开局之年的一件大事来抓。

内蒙古在2月18日召开全区优化营商环境大会，自治区党委书记石泰峰指出，当前营商环境问题已经成为当地各类市场主体反映最强烈、影响地区形象最突出、制约高质量发展最严重的问题。

对于优化营商环境的“牛鼻子”，石泰峰强调了多个方面，其中一个正是引导广大干部增强市场意识、服务意识、法治意识、诚信意识，更多从企业和群众需求出发解决问题。

《中国省份营商环境研究报告2020》显示，内蒙古的营商环境评价总分仅为44.97分，全国排名第25位，与第一名相差33分之多。

