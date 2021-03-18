小米胜诉鼓舞中企挑战美国禁令

美国一联邦法官周五（12日）临时叫停针对中国智能手机制造商小米的投资禁令，鼓舞其它被前总统特朗普列入禁止投资黑名单的中国企业也考虑状告美国政府。

据路透社报道，熟悉此事的律师透露，部分被禁的中国企业目前正与Steptoe & Johnson及Hogan Lovells等律师事务所接洽。之前，美国地方法院法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）做出初步判令，暂停将小米列入美国禁止投资的涉及中国军方的中企名单。

孔特雷拉斯法官指出，美国政府将小米列入投资禁令的程序“有很大缺陷”。美国政府的两个主要依据是：第一，国防部声称小米在研发的5G和人工智能技术对“现代军事行动而言至关重要”；第二，小米创始人兼CEO雷军获得过一个机构颁发的奖项，表彰他帮助中国政府消除了商用和军用领域之间的障碍。

该法官称，5G和人工智能技术正迅速成为消费电子的标准，其次，自2004年以来有超过500名企业家获得了与雷军同样的奖项，其中包括婴儿配方奶粉企业的领导。

teptoe & Johnson香港办公室的执行合伙人维松（Wendy Wysong）表示：“一些公司正与律师接触，准备挑战黑名单及被列入黑名单的理由。”Steptoe & Johnson是一家国际级的律师事务所，总部位于华盛顿。维松以及一名熟悉另一家国际级律师事务所Hogan Lovells的人士拒绝说明有哪些公司参与其中。

华盛顿律师伊根（Brian Egan）说：“把小米拉黑所依据的事实简直可笑，我认为这肯定会引起更多公司寻求解禁。”他也任职于Steptoe律师事务所，并曾担任过白宫和司法部的法律顾问。

周二美国政府在一份联合文件中称，有鉴于法官的决定，政府尚未决定小米一案的“适宜推进路线”。美国司法部为此案进行辩护，该部发言人拒绝置评。国防部发言人将有关问题提交给白宫，但白宫没有做出回应。

在特朗普政府执政的最后几个月，小米和其他43家公司被列入了黑名单。其他上市公司包括视频监控巨头海康威视、中海油和中国最大的芯片制造商中芯国际。

中芯国际、海康威视和中海油均未立即回应记者的置评请求。

被列入名单的地图技术公司箩筐技术公司(LKCO)本月早些时候也起诉了美国政府，预计将寻求与小米类似的初步解除禁令。