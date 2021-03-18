美媒：中国拟要求美撤销特朗普对华制裁并促成习拜会

知情人士透露，北京方面计划在拜登(Joe Biden)当选美国总统后的首次中美高官面对面会晤中向华盛顿施压，要求美方撤销特朗普政府出台的许多针对中国的政策。

据《华尔街日报》报道，知情人士说，中共中央政治局委员杨洁篪和外交部长王毅计划敦促美国国务卿布林肯(Antony Blinken)和美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)取消特朗普任内对中国实体和个人实施的制裁和限制措施。

中国官员还计划提议重建两国间的定期高层会晤，并安排中国国家主席习近平和美国总统拜登在今年4月的全球气候变化会议期间举行一次线上峰会。白宫对此类会晤的前景不予置评。

中国希望撤销的措施还包括美国限制美国人向华为和中芯国际等中国公司销售产品的举措；对中共党员、中国留学生和中国官方媒体记者的签证限制；关闭中国驻休斯敦领事馆之举。了解中方计划的人士说，如果美国实施的这些限制被取消或放宽，中方将考虑取消自己的反制措施。

杨洁篪和王毅计划提出一个新框架，旨在开展两国间的经常性年度会晤，解决经济、贸易、安全和其他领域的分歧。这种所谓的战略对话模式建立于小布什(George W. Bush)政府任内，一直延续到了奥巴马执政时期，当时布林肯和沙利文是外交政策方面的高级官员。特朗普上台后废除了这一机制，因为他的顾问认为中国利用该机制把美国人拖入无休止的磋商。拜登政府到目前为止尚未表现出对重新安排此类会谈的兴趣。

知情人士透露，中国还计划提议美中建立“疫苗护照”，用于验证免疫证明。中国官员希望此举能促进两国之间的旅行。创建“疫苗护照”也有助于中国国产疫苗得到认可。最近几天，一些中国驻外使馆表示，将为接种过中国产疫苗的外国人提供签证便利。

将于本周四在阿拉斯加举行的会议为美中双方提供了重塑双方之间动荡关系的契机。这两个全球最大经济体目前在技术开发、人权、贸易以及在亚洲的军事领导权等问题上处于对立状态。

美国官员表示，美国将借由此次会议表达对中方某些行动的关切，比如中国在香港限制自由、在南中国海扩张海军力量、对美国的盟友施加经济压力、侵犯知识产权以及破坏网络安全等。美国还计划就双方如何在气候变化和全球公共卫生等问题上合作了解中国官员的想法。

《华尔街日报》评论说，而中国却拿出了不同的议程，与华盛顿方面几乎没有重叠，由此可以看出双方裂痕之深、修复关系难度之大。

在中方的阿拉斯加会晤议程上，特朗普政府对输美中国商品征收的关税预计并不是优先事项，尽管王毅曾在2月份的一次讲话中呼吁取消与贸易相关的惩罚措施。

中国去年年底开始接触拜登的幕僚，但中国外交部称阿拉斯加会晤倡议是美方发出的。中国外交部告诉记者，美方提议举行这次高层战略对话，中方认为是有意义的。外交部未作进一步阐述，但表示，希望双方能就共同关心的问题坦诚对话。

了解中方计划的人士还说，中国官员打算提议利用4月22日地球日全球领导人线上气候峰会的机会，安排习近平和拜登会谈。美中两国都已表示愿意共同应对全球变暖等气候相关问题，不过美国担心中国会试图利用气候问题让美国在其他领域让步。

据拜登称，自美国总统大选以来，他和习近平已经交谈过一次，那次会谈持续了两个小时。

中国官员已表态，在涉及香港和台湾主权的问题上没有妥协余地。布林肯将在本周结束对日本和韩国访问的回程途中前往阿拉斯加，周四他在东京就香港和台湾问题指责中国。

北京方面为此次会谈准备的广泛议程显示出，中国领导层对党国体制的信心不断增强。不过，拜登政府高级官员透露，拜登团队也认为自身处于强势地位，已经通过了1.9万亿美元的经济纾困方案，并且已开始就中国问题和其他经济问题与盟友合作。

这名官员说，此次阿拉斯加会议具有重大的象征意义。他提到美国国务卿和国家安全顾问双双出席的重要性。这位官员表示，过去，中国曾试图利用美国代表之间的分歧。这名官员说，让布林肯和沙利文参会将清楚地表明，“不会有漫天要价的情况，过去中国的那些离间我们或试图离间我们的把戏这次是没用的”。

美方计划解决中国通过减少进口来向澳大利亚施加经济压力的问题，之前澳大利亚呼吁对病毒来源开展独立调查。中国外交部发言人本周将中澳关系困难局面归咎于“澳大利亚在一系列涉及中国主权、安全和发展利益的问题上，采取错误言行”。

上述拜登政府高级官员称，此次阿拉斯加会议将有助双方互相理解。