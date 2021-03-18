深圳警方查处涉嫌非法荐股案 涉案金额为近20年最高

深圳警方近日查处了一起涉嫌非法荐股大案，截至今早，涉事公司大连华讯投资股份有限公司（简称大连华讯）诈骗荐股案件的受害者超过11万人，涉案金额高达27亿元（人民币，下同，约5.4亿新元）。此案是近20年来中国荐股诈骗中涉案金额最多的一起案件。

公开信息显示，大连华讯于2015年在新三板挂牌上市，是中国证监会批准的、具有经营证券期货业务许可证的证券投资咨询机构。大连华讯公开称，公司有85位专业研究员，26位国家顶尖分析师，80％以上的员工具有高级技术职称。

中新社旗下《中国新闻周刊》披露，但实际上，承办此案的深圳市公安局龙岗公安分局发现，该公司仅四名员工有证券投资咨询执业资格，直接对接客户的员工，许多只有初高中学历。

龙岗警方介绍，大连华讯的荐股套路中，拉股民进微信群是第一步。群内每天都有助理发截图，内容是大连华讯“荐股名师”推荐的涨停股票，然后有群友回复点赞，一阵欢呼。不过，该公司选择股民也有意避开风险。一名员工向警方指出，公司强调不得向律师、记者、警察等“敏感”职业推销，因为他们的法律意识比较强，比较难搞。

深圳市公安局龙岗公安分局刑警大队政委李刚表示，大连华讯投资的套路在业内十分常见——想尽办法兜售证券投资咨询服务费，这是公司几乎所有的收入来源。

为了让股民缴纳服务费，大连华讯员工会违规承诺收益。据报道，业务员承诺，公司开发的App会利用大数据选股，1个月可以赚取1至3倍的利润。但大数据选股本身也是一场骗局。一名负责App研发的员工透露，App上推送的股票其实还是人工筛选，App不过是个载体，宣称大数据算法只是为了显得更高端。“反正我自己是不会买的。”该员工表示。

随着传播技术的更新迭代，非法荐股的方式也从电话、短信进化到了微博微信群、直播间。李刚认为，非法荐股套路换汤不换药，但受害者的规模却正在变大。

“以前诈骗光靠语音，很难有图有真相。微信群相当于一个封闭的空间，烘托氛围，对方更容易给人洗脑。”李刚表示，有图有真相的东西可以极大提升股民对内容的信任，因此受骗规模会成几何级增长。

非法荐股为何难以禁绝？北京市京师律师事务所证券交易争议解决法律事务部主任王营认为，中国证券市场在某段时间“消息市”“政策市”流行，以致股民内心对所谓的利用“内幕信息”等短期赚取巨大利益的违规事件深信不疑，很多投资者找到投顾机构，往往要求直接推荐能赚钱的股票，不在意复杂的投资理念和技巧。“因此部分投资者和非法荐股机构的需求一拍即合，只要投资者的非法需求大量还在，非法荐股就很难根治”。