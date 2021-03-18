Bilibili拟在香港上市 计划筹资约28亿美元

Bilibili（简称B站）是一家深受中国年轻游戏玩家和动漫迷欢迎的视频应用运营商，以该股在美国市场的最后收盘价计算，Bilibili正利用其股价上涨的机会在香港融资约28亿美元（下同，约37.6亿新元）。

《华尔街日报》报道，Bilibili的股票已经在纳斯达克上市，此次计划在香港第二上市。此前不久，中国最受欢迎的短视频应用之一快手科技于2月份在香港首次公开上市，筹得62亿美元。

根据Bilibili美国存托凭证（ADR）的最新收盘价，此次于周三启动的发行交易规模将达到约28亿美元，不过若行使增售选择权，最终发行规模可能扩大15%。

Bilibili投资者包括腾讯、索尼公司和阿里巴巴集团旗下一家子公司。据FactSet的数据，该公司ADR在过去12个月里上涨了三倍多，市值接近400亿美元，不过自2018年上市以来，该公司已连续三年报告年度净亏损。

近年来多家在美上市的中国企业赴港上市，一个原因是这里的投资者更了解中国的商业状况。另一方面，鉴于美国监管机构对中国公司审计保密的压力加大，赴港上市可能有助于抵消这些企业在纽约面临的摘牌风险，一些具有政府背景的中国公司在被列入五角大楼的投资黑名单之后已经被迫退市。

报道指出，总部位于上海的Bilibili迎合了1985年至2009年出生的“Z+世代”消费者的口味，并以拥有忠实粉丝群为荣。其视频涵盖了角色扮演、时尚、动漫、科技、电竞和名流等主题，并加入了“弹幕”，这是Bilibili率先推出的一种互动形式，在观看视频的过程中，评论会在屏幕上滚动。

虽然社交网络通常希望简化新成员的加入过程，但Bilibili的用户必须通过涵盖网络礼仪和其他主题的100项测试，才能成为正式成员，这将使得们有权对帖子发表评论。在Bilibili 2.02亿的月活跃用户中，通过测试的用户略超一半。

该公司的收入来自手机游戏、会员费、虚拟礼物、广告和其他服务。Bilibili报告2020年净亏损4.68亿美元，收入增长77%，至18亿美元。

Bilibili计划向投资者发行2500万股新股，将于3月23日确定最终发行价。该公司表示，计划于3月29日在香港证券交易所上市，股票代码为9626。

本次上市由摩根士丹利、高盛、摩根大通和瑞银等机构的子公司牵头。

Bilibili将面向散户发行的较小部分股票的最高发行价定为每股普通股988港元（约171新元）。该公司称，面向机构投资者发行的那部分股票的发行价可能更高。1份该公司美国存托凭证代表1股Z类普通股，与在香港发行的股票类型相同。

