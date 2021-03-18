中国官员：郑国恩涉疆报告篡改数据 群众将起诉BBC

中国官员对德国人郑国恩的涉疆“研究报告”进行批评，指出该报告篡改克州文件数字，“暴露其险恶用心”。诸如BBC等西方部分媒体却在未经任何调查核实的情况下，将报告认定为事实。中国官员说，新疆一些企业和个人将对BBC和郑国恩进行起诉。

据中国央视报道，中国外交部今天（18日）举行涉疆问题新闻发布会，新疆党委宣传部副部长徐贵相说，郑国恩的谎言太多了，光是戳穿就需要几个月的时间。

郑国恩在《中国政府抑制新疆维吾尔族出生率的运动：绝育、强迫堕胎》报告中称，自2015年以来，新疆人口自然增长率急速下降，其中2018年和田、喀什地区人口自然增长率仅为2.58‰。他还引用《克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年部门预算公开》资料，得出“2020年克州设定了接近于零的人口增长目标（1.05‰）”的结论。

新疆社会科学院副研究员马合木提·阿布都外力则指出，新疆维吾尔自治区统计局发布的2019年《新疆统计年鉴》显示，2018年喀什地区人口自然增长率为6.93‰，和田地区为2.96‰。同时，通过郑国恩报告中提供的链接，发现克州卫健委文件中，人口自然增长率使用的比率是百分比，也就是说克州2020年人口自然增长率的目标是1.05%，换算为千分比率后是10.5‰。郑国恩故意篡改了克州这份文件的数字，完全违背了科学研究的原则和方法。

马合木提·阿布都外力说，郑国恩所谓“种族灭绝”“维吾尔族等少数民族人口增长停滞”的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。

徐贵相表示，对于郑国恩的谎言，一些国家的议员、媒体却对该报告奉若至宝，大肆引用其无中生有、具有煽动性的结论，在未经任何调查核实的情况下，就将郑国恩炮制的所谓“研究报告”认定为事实。“东突”势力中的所谓“流亡人士、人权卫士”，又为郑国恩作伪证，“寡廉鲜耻地甘当‘演员’，成为被人利用的玩偶和工具”。

徐贵相强调，特别是一段时间以来，BBC打着“新闻自由”旗号，不经调查核实，跟风引用郑国恩，制播假新闻，对治疆政策说三道四，造谣污蔑，已成为郑国恩涉疆谎言谬论的传播平台。BBC在涉疆报道上不断突破底线，完全丧失了新闻媒体的职业道德。这些反华势力沆瀣一气、狼狈为奸，上演了一幕幕令人作呕、让人耻笑的闹剧、滑稽剧、荒诞剧。

徐贵相说，据了解，新疆部分企业和民众正在委托律师起诉郑国恩，要求郑国恩赔礼道歉，恢复名誉，并赔偿损失。同时也了解到，新疆部分受害群众也打算起诉BBC。

针对郑国恩在其报告中称，“新疆设置寄宿制学校的目的是为实施‘大规模拘禁行动’”，徐贵相表示，郑国恩既不懂中国的教育政策，也没有到新疆寄宿制学校来过，就释放出这样的毒气，性质是极为恶劣的。

他说，新疆设立寄宿制学校与去极端化毫无关联。新疆地域辽阔，村镇之间距离较远，学生上学很不方便，为解决这一问题，早在20世纪80年代，新疆就建设了近400所寄宿制中小学。近年来，国家对加强寄宿制学校建设作出了安排部署。新疆按照要求，科学合理进行规划设置。至于学生是否寄宿，完全由学生本人和家长自愿选择，并不存在所谓的“强迫寄宿”。

徐贵相还说，对于郑国恩在报告中说“新疆所有教育设施实施了强制性的安保措施”“这些安保措施可与集中营相媲美”“国家试图阻止维吾尔族父母、亲戚或社区成员抚养其子女”，这些论调完全是颠倒黑白。