剧本杀逆势崛起成风口 业内建议入行须谨慎

中国线下的剧本杀门店从2020年开始急剧增加，剧本杀不仅迎来了自身市场扩张，也带动了一部分其他行业的细分品类发展。在不到一年的时间里，无论是北京、上海、广州等一线城市，还是贵阳、西安、成都等省会城市，剧本杀店的数量均成倍增长。

据中新社报道，从2020年开始，中国线下的剧本杀门店急剧增加，门店数量由年初的2400家激增至年底的30000家，总玩家超过5000万人，测算市场规模已突破100亿元（人民币，下同，20.65亿新元）。

剧本杀是一个起源于英国真人扮演游戏的新文创产品，通过文字剧本、主持人引导、场景搭建等虚拟故事场景给予受众身临其境的体验，正在成为线下社交娱乐市场人气飙升的品类。

作为疫情期间逆势崛起的新产业，剧本杀不仅迎来了自身市场扩张，也带动了一部分其他行业的细分品类发展。围绕剧本杀游戏，已经衍生出创作、包装、宣传发行、开店指导、专业装修、人员培训、服装道具等一系列专门业务。

西安一家专门做剧本杀装修的公司负责人高云告诉记者：“最近半年，新开的一大批剧本杀店救活了不少小装修公司。剧本杀店铺的装修通常按类型和主题进行。一个中等规模的剧本杀新店，初期装修投入就需要20万至40万元，远高于传统桌游吧。”

不只是装修，要想打造一个具备沉浸感体验的剧本杀店，还需要根据主题准备相应的服装、道具，帮助玩家更快“入戏”。

在硬件服务商以外，为迅速壮大的剧本杀行业输送专业人才的培训机构也应运而生。在实际市场中，一线城市剧本杀DM（Dungeon Master）的薪资区间在4000至8000元/月，也属于剧本杀类目下薪资最高的职位。

在不到一年的时间里，无论是北京、上海、广州等一线城市，还是贵阳、西安、成都等省会城市，剧本杀店的数量均成倍增长。不过看似热火朝天的市场盛况下，第一轮洗牌已经开始。

28岁的剧本杀店老板顾源已经打算把上海黄浦区的一间剧本杀店转让出去了，据其透露：“今年春节后，剧本杀店迎来了淡季，而实景剧本杀店占地面积大，运营成本高，顾客留存率低，很难真正盈利。”

一家知名剧本杀连锁品牌负责人告诉记者：“如今剧本杀已经成为风口，但不是风口上的所有人都能赚到钱。目前国内的剧本杀行业还很年轻，行业门槛低，竞争很无序，盲目开店、三个月倒闭的案例比比皆是。在现阶段，入行需慎重，‘躺赚’是不可能的。”