中国心理咨询市场准入缺失 亟待规范

调查显示，中国大陆刚刚起步的心理咨询市场前景广阔，但由于学历教育严重不足，加之没有相应准入规范，行业发展处于混沌中。

据中新社报道，记者发现，现在上海市心理咨询中心每天有1000多人来访，日门诊量是上世纪90年代的20倍。上海市心理咨询中心心理咨询部主任、中国心理卫生协会精神分析专委会主任委员张海音说：“咨询需求的增加与社会发展密不可分，只有在维持基本生存的物质需求被满足后，人才可能关注心理状态和内心感受。”

上世纪80年代以前，人们只有身体上生了重病才会去医院，实在顾不上心里是否郁闷。另一方面，社会发展水平提高后，人们对心理卫生知识有了更多了解，对心理健康更为重视，需求也随之增加。

不过，中国心理咨询行业的发展仍处于初级阶段，而这一行在国外及中国台湾等地区，已走上了规范的学历教育道路。

北京师范大学心理学部党委书记乔志宏介绍，在美国，想成为心理咨询师，至少要经过两到三年心理咨询专业硕士教育培养，想成为更高级别的心理治疗师，要读完博士学位，全职工作一两年后，再考执业执照。在德国，想成心理治疗师，大学心理学专业学生毕业后，还要再进行总计4200小时、为期三年的全日制培训。

相比之下，目前中国大陆高校中有应用心理专业硕士培养点的单位大概100个，但开设心理咨询方向的大概只有一半。除了北师大，这些高校每年培养出的心理咨询人才只有两三百人，也就是说，全国学历教育每年供给的心理咨询人才不到500人，规模非常小。

心理咨询被认为是一个需要持续学习的行业，在中国，心理学学历教育严重不足，导致本该是“配角”的心理咨询培训成了入行者接受教育的主要模式。而不少“半路出家”的学习者在“入坑”后，会患上“学习型人格障碍”，踏上一条漫无止境的“求学路”。

中国心理卫生协会一位不愿具名的专家表示，一些甚至自己不会做心理咨询的大师，只靠“讲故事”式的培训赚钱，有人光凭借几天的培训就能收入几十万甚至上百万元（人民币，下同）。“这一学科方向近几年发展看着轰轰烈烈，但实际上找不到老师，专家各处讲课，没沉下心做个案分析与研究，反而弱化了专业积淀”，呈现一片虚假繁荣。

相较境外，中国大陆心理咨询市场的收费偏高。在台湾地区，从业20年以上资深咨询师，每次收费仅相当于大陆心理咨询新人的收费，约合四五百元。心理咨询师李松蔚说：“大陆贵的部分原因是咨询师成长的成本、获取来访者的成本较高。”

目前，中科院心理所、中国心理学会、中国心理卫生协会、中国社会心理学会启动了“心理咨询师职业水平评价规范研制”项目。依据这一规范，有可能在未来两年内开展全国心理咨询师职业水平评价联合考试，颁发“三会一所”证书，对心理咨询师的准入进行规范。

此外，中国心理学会正在筹划推出“心理咨询师登记与注册系统”，将对于现有的150万获得心理咨询师资格证书的人员摸底，对于有胜任力的咨询师评估、注册。