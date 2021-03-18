农业农村部：中国猪肉价格连续七周回落

中国农业农村部透露，近期中国猪肉市场价格明显回落，已连续七周下降。

中新社报道，据农业农村部监测，今年以来，中国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复。1月份和2月份能繁母猪存栏量环比分别增长1.1%和1%，同比分别增长35%和34.1%。2月末，能繁母猪存栏量相当于2017年年末的95%，中国生猪存栏量保持在4亿头以上。2月份中国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1424万头，同比增长71.2%。

随着生猪产能逐渐恢复加之春节效应结束，近期猪肉价格明显回落。3月第2周（3月8日至14日），中国国集市猪肉价格为每公斤46.26元（人民币，下同，约9.56新元），连续七周回落，同比下降20.9%，比1月份最高价低7.96元，比去年最高价低13.38元。

报道引述农业农村部负责人表示，随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉供应最紧张的时期已经过去，市场价格明显回落。综合考虑前期生猪生产恢复、新生仔猪数量、猪饲料销量等因素，预计今年上半年生猪出栏量同比增长65%左右，生猪出栏量将继续保持较大幅度增加的趋势。3、4月是猪肉消费淡季，预计猪肉市场价格还有下降空间。

农业农村部也表示，将跟踪督促各地完成生猪生产恢复年度任务，继续推动落实养殖用地、抵押贷款和环评承诺制试点等扶持政策，强化非洲猪瘟常态化防控。

