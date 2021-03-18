朱立伦吁国民党内团结：没有2022就没有2024

沉潜一个多月的国民党前主席朱立伦今天（18日）首度安排媒体公开活动，对于未来动向表示，“不愿介入党内纷纷扰扰”。他也强调，现在最重要的是明年的县市长选战，没有2022绝对没有2024。

据台湾《联合报》报道，朱立伦表示，对所有民众来说，大家最关心就是国民党能否持续扮演好在野党角色，这一个月他强力监督执政党，对于执政党一些不当和执行不利的政策，包括新南向、缺水缺电、劳保破产、高房价等执政党不愿意去提的问题，他都代表人民发声，这才是民众最关心，也是国民党支持者希望国民党扮演的角色。

他强调，他不愿意介入党内的纷纷扰扰，很多人觉得国民党在内斗，造成困扰、纷乱，这都是民众所不希望的，国民党应该共同强力监督民进党，而不是内乱，希望大家都能相互合作，而非外界所说国民党要正面对决，应该全面合作，而非终须一战。

朱立伦强调，现在大家关心的是2022年的选战，他到地方去一定会征询大家的意见，因为他有担任党主席和地方首长的经验，能够协助地方首长和有意参选县市长、议员朋友们，支持并整合地方的力量。他强调，没有2022，绝对没有2024，如果今天眼睛都看着2024，就没有2022。

他也呼吁每一位国民党重要的朋友，不管是现任、前任主席，不管是高雄市前市长韩国瑜、中广董事长赵少康、党主席江启臣、智库副董事长连胜文，大家都能正面合作，共同支持参选2022要参选的朋友，2022打赢，国民党才有未来。

对于连胜文提出党主席不选总统，朱立伦认为，不必为自己设框架，也不必为他人设限，因为现在民众所期待的国民党领导人，就是能够强力监督的在野党，并能整合各地各方力量，赢得2022的地方选举，“心中没有2022，绝对不会有2024”。