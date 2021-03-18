中国百强房企去年市场份额升至63.2%

中国房地产TOP10研究组18日在北京发布《2021中国房地产百强企业研究报告》称，2020年，百强企业销售规模超10万亿元（人民币，下同，约2万新元），市场份额提升至63.2%。

据中新社报道，中国房地产TOP10研究组由国务院发展研究中心、清华大学房地产研究所和中指研究院三家单位组成。这一研究自2004年开始，已经持续18年。

中指研究院院长莫天全在当日的发布会上介绍，18年来，百强房企销售额均值增长了99倍，从2003年的11.1亿元，到2020年的超1000亿元；净利润均值增长了79倍，从2003年的不到1亿元，达到2020年的逾70亿元。

18年来，房地产行业集中度明显提升。2020年百强企业销售额市场份额上升至63.2%，较上年提高2.3个百分点。莫天全指出，百强企业市场占有率在18年以前只有不到15%，现在超过60%，市场占有率的提升将有助于改善产品质量，提升行业科技水平。

对于2020年的百强房企经营情况，中指研究院企业事业部研究副总监刘水分析说，百强企业营收与净利润保持增长态势，但盈利能力持续下行。报告显示，2020年，百强企业营业收入均值达596.9亿元，净利润均值达71.5亿元，分别同比增长18.3%、9.8%，但增速较上年减少2.8、4.4个百分点。受疫情、房地产调控政策持续、各类成本居高不下等因素影响，去年百强企业净利润率、净资产收益率均值分别为11.2%、14.4%，较上年降低0.7和1.0个百分点。

2020年，被称为“三道红线”的中国重点房企融资新规出台。报告称，去年百强企业积极降负债，但行业负债水平仍处于高位。2020年，百强企业资产负债率均值、剔除预收账款后的资产负债率均值分别为78.7%、70.9%，较上年下降0.7、0.9个百分点，净负债率均值为94.6%，较上年下降9.6个百分点。