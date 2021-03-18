盖洛普民调：45%美国人认为中国是最大敌人

盖洛普公布今年2月3日至18日进行的民调显示，有45%的美国成年人如今认为中国是美国最大敌人，比一年前的百分比翻了近两倍，比认为俄罗斯是美国最大敌人的还多。

据美国之音报道，去年同期，认为中国是美国最大敌人的美国人有22%，认为俄罗斯是最大敌人的略多一些，有23%；今年，45%的受访者认为中国是美国最大敌人，认为俄罗斯是最大敌人的变化不大，为26%。

对中国有好感的美国成年人连续两年下跌，今年降至20%的历史新低。

在谁是世界首要经济强国的问题上，今年有50%的盖洛普民调受访者选择中国，选择美国的只有37%。这跟去年同期相比，几乎对调了位置。在去年同期的盖洛普民调中，50%的美国人在谁是世界首要经济强国的问题上选择了美国，39%的人选择了中国。

盖洛普民调还显示，创下历史新高的63%的美国人说，中国的经济实力在今后十年对美国的重大利益构成关键威胁，这高于去年46%的数字。另外还有30%的受访者称中国是重要但并非关键威胁。民调发现，认为中国的经济崛起对美国构成关键威胁的人在各政党组别都有上升，如今有81%的共和党人、59%的无党派人士和56%的民主党人持这种观点。

另据《环球时报》报道，中国外交部发言人赵立坚昨天（17日）在回应该民调结果时说，美国上届政府炮制、散布了大量涉华谎言谣言，大肆诬蔑抹黑中国，严重误导了美国民众的对华认知，毒化了中美两国民意氛围。

他说，上述民调结果从一定程度上反映出，美上届政府对中美关系的遗毒还未清除，美新政府应摒弃冷战思维，客观理性看待中国和中美关系。

赵立坚表示，希望美方同中方相向而行，多做有利于增进中美两国人民相互了解与信任的事。