中国3亿人睡眠障碍 收入越高睡越少

3月21日世界睡眠日前夕，一份最新调查显示，中国赚得越多的人，睡得越少。此外，越爱运动的人，越少失眠，目前中国有超3亿人存在睡眠障碍，而运动人群失眠困扰比例仅为10%，远低于普通人群。

据中新社报道，这份18日由中国睡眠研究会和慕思寝具等在北京联合发布的《2021运动与睡眠白皮书》显示，“收入睡眠难两全”，赚得越多的人，往往睡得越少。月收入3000元（人民币，下同，619.29新元）及以下的人，平均每天睡8.19个小时，而月收入25001元至30000元的人平均每天仅睡7.73个小时。律师、企业高管和医生这三类职业人群则“熬最晚的夜”，经常因加班而晚睡。

白皮书显示，中国企业家睡眠平均得分仅为64.93分，73%的中国企业家出现过失眠情况；大部分中产阶级群体处于睡眠不健康状态；56%的互联网用户表示自己有睡眠问题，工作压力成影响睡眠质量的首要因素；九成青年睡前与电子产品难舍难离，“睡不够、起不来”和“睡了却依然疲惫”占比高达91%。

中国睡眠研究会睡眠呼吸专委会主任委员郭兮恒表示，此前的调查显示，中国成年人有失眠困扰的约占38%；而据世界卫生组织调查，全世界有27%的人存在睡眠质量问题。中国有睡眠障碍的比例比世界平均水平高10%。本次白皮书调查显示，中国有超3亿人存在睡眠障碍，运动人群经常失眠的比例仅为10%，这意味着普通人群失眠率比运动人群高近四倍。

就省份来看，广东省运动人数占比最高，同时广东人睡眠时间在七至八小时的比例位列各省第一。吉林省每天都运动的人群比例最高，同时也是失眠比例较低的省份，仅略高于上海、浙江的失眠比例。吉林、山东、辽宁和黑龙江睡得最早，日落最晚的新疆则是睡得最晚的地方，平均凌晨零点09分才睡。

白皮书对数据分析后发现，选择正确的运动频次、时长和方式对睡眠也有不同程度的影响。坚持每天运动半小时以上的，尤其是早起运动的，选择游泳、篮球、排球、足球之类调动全身肌群的运动，且将运动规律化的人，更容易获得优质睡眠。

郭兮恒补充道，成人最佳睡眠时间为七至八个小时。年轻人的高睡眠调节能力往往容易掩盖其睡眠问题，进而导致疾病发生。他提倡年轻人放下手机，加强运动以改善睡眠。