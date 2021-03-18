台湾过百人为吃免费寿司改名叫“鲑鱼”

台湾一家回转寿司店推出谐音梗活动，姓名中有“鲑鱼”同音同字者可免费用餐，吸引约150人争相改名，年轻族群尤其疯狂，掀起一阵“鲑鱼之乱”。

按照台湾现行法令，民众一辈子有三次改名的机会。

综合台湾媒体和法新社报道，全台共有20家分店的寿司店“寿司郎”在昨天（17日）、今天（18日）推出优惠，只要姓名中有“鲑”、“鱼”同音者，就可享打折优惠；若同时与“鲑鱼”两字同音同字者，更可以全桌免费，每桌上限六位，等于一位叫“鲑鱼”，可带五人免费用餐。

该寿司店称，截至今天上午10时，全台已有近200位民众名中有“鲑鱼”免费用餐。

据报道，昨全台有135人改名“鲑鱼”，其中高雄佔29人最多，原以为改名风波今会暂歇，但今早又有五名高雄年轻人到户政事务所申请改名为“鲑鱼”。台北市民政局统计至今中午，累计共有41人改名。

台中市民政局统计至今早10点，共31人改名。

台湾网民发挥创意创造的鲑鱼梗。（面簿）

台湾网民发挥创意创造的鲑鱼梗。（面簿）

台湾网民发挥创意创造的鲑鱼梗。（面簿）

台湾网民发挥创意创造的鲑鱼梗。（面簿）

台中市民政局说，改名“鲑鱼”有12人、“宇智波鲑鱼”两人，另有“帅鲑鱼王者改名来吃寿司郎赔钱赔的爽不爽”、“无情爆吃鲑鱼流氓”、“鲑鱼全部都给我端上来”、“鲑鱼丼饭”、“帅鲑鱼”、“鲑鱼肚”、“鲑鱼主席”、“觉得鲑鱼汤豪豪喝”、“高价鲑鱼”、“鲑鱼这个名字是为了寿司郎改的”、“鲑鱼吃到爽消极青年建筑师共产思密达”、“台中积极青年鲑鱼吃到饱建筑师独裁思密达”、“鲑鱼之梦”、“Ｘ烧黄金顶级帕马森起司鲑鱼智波鼬想吃炙烧鲍鱼智波佐助”、“Ｘ金顶级帕马森起司洪烧鲑鱼智波佐助想吃炙烧鲍鱼智波鼬”、“花钩吻鲑鱼”、“Ｘ魽鲑鱼不沾酱油只沾哇沙米吃才是王道”17人，合计31人。

其中，“Ｘ烧黄金顶级帕马森起司鲑鱼智波鼬想吃炙烧鲍鱼智波佐助”、“Ｘ烧黄金顶级帕马森起司鲑鱼智波鼬想吃炙烧鲍鱼智波佐助”共26字，名字最长。

不过，这26字长不过新北市一位陈姓男子的改名。他改叫“陈爱台湾国庆鲍鲔鲑鱼松叶蟹海胆干贝龙虾和牛肉美福华君品晶华希尔顿凯萨老爷”共36字，令人傻眼。

新北市一位陈姓男子改名叫“陈爱台湾国庆鲍鲔鲑鱼松叶蟹海胆干贝龙虾和牛肉美福华君品晶华希尔顿凯萨老爷”，共36字。（面簿）

一名就读台北大学三年级的女大学生昨天改名叫“李鲑鱼”。她说，想跟男朋友跟朋友一起去吃，爸妈都知道这件事，并没有特别说什么，她打算19号就改回本名。

台湾内政部政务次长陈宗彦说，改名耗费时程也造成不必要行政作业，希望商业活动单纯化、大家理性面对。

他说，虽然现行法令给予民众一辈子有三次改名的机会，但改名后又改回原名，就已经做了两次更改。

台湾内政部也在面簿紧急发文并贴出梗图“实至名鲑”，呼吁大家慎重改名，一个人只有三次改名机会，如果算错了就真的会踏上“不鮭路”，一辈子叫鮭鱼。

台湾内政部贴梗图提醒民众改名最多三次，请慎思。（台湾内政部面簿）

台湾《苹果日报》引述三总精神科主治医师杨聪财说，改名的人希望从中获得优惠、好处，有种贪小便宜、为达目的不择手段的意图，尤其现在的年轻人喜欢追求小确幸、找乐子，先满足本我的需求，没有思虑未来可能的后遗症。