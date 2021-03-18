中国央视批“墓地贷”以关爱之名行牟利之实

中国云南省昆明一陵园近日与当地银行联合推出“墓地按揭贷”，中国央视网发文批评说，此举助长炒墓风气，是“以关爱之名行牟利之实”。

据红星新闻报道，位于云南省昆明市的昆明晋龙如意园与云南西山北银村镇银行股份有限公司将在今年清明节前推出“墓地按揭业务”。贷款无最高限额，贷款期限为10年期。

中国央视网微信公众号“央视网评”今天发文称，“墓地贷”让老人的问题由子辈、孙辈解决，看上去两全其美，事实上却增加了代际的债务负担，放大了居民的债务风险，这既不符合金融机构审慎经营的原则，也不符合监管机构严禁金融产品过度营销的导向。

文章指出，“墓地贷”的背后，是近些年一些地方墓地价格水涨船高、一墓难求的事实，民间有厚葬的传统风俗，有些民众有攀比和从众的心理，一些开发商盯上这个“商机”，以稀缺为噱头、以贷款为杠杆，推波助澜，助长炒墓风气，加重家庭负担。

文章质疑，从前些日子的“彩礼贷”，到这次的“墓地贷”，“是谁在贩卖结不起婚、死不起人的焦虑？”在遏制“天价墓”“天价彩礼”的大环境下，这些行为“以关爱之名行牟利之实”，“是时候刹一刹此风了”。

文章也指出，每当清明临近，墓地市场总有一些过度商业化的问题抬头。商家所谓“土地越来越少，价格继续上涨”的口号，也反过来提醒管理部门多从供给端出发，监管好经营性墓地的供给乱象。

另据中新网报道，对于媒体报道的“墓地按揭业务”，昆明晋龙如意园工作人员回应说，“情况属实，是有这个意向，但没有正式签约、实施，现在已经取消了。”